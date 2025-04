Bár háborús veszélyhelyzet van, Szijjártó szerint „az EU egyetlen tagállamát sem fenyegeti semmilyen háborús kockázat”

Szijjártó Péter külügyminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában beszélt arról, hogy az EU egyetlen tagállamát és egészét sem fenyegeti semmilyen háborús kockázat, Oroszország részéről sem, a háború eszkalációjának veszélyét pedig jelenleg Brüsszel háborúpárti politikája jelenti - írja a 24.hu.

A külügyminiszter úgy beszélt minderről, hogy közben a kormány 2022. május 24-én meghirdetett háborús veszélyhelyzete továbbra is érvényben van.

Szijjártó beszélt a 72 órás túlélő csomagról is, amit nemrég egy új európai stratégia részeként minden EU tagállamban élő embernek javasoltak, a lényege pedig, hogy az emberek tartsanak 72 órára elegendő élelmiszert, vizet, illetve alapvető szükségleti cikkeket maguknál. Szijjártó szerint a stratégia azt mutatja, hogy az unió elvesztette a komolyságát, versenyképességét, a helyét és súlyát a világpolitikában. A javaslat szerinte minden alapot nélkülöző hisztériakeltés az EU háborúpárti politikusainak részéről.

