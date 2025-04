Nemcsak Európában büntetik a Teslát Musk miatt: 13 százalékkal zuhantak a globális eladásaik

photo_camera Supercharger állomás Kaliforniában Fotó: JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP

Az első negyedévben globálisan 13 százalékkal zuhantak a Tesla eladásai a tavalyi adatokhoz képest - jelentette be a cég szerdán. Ez az adat önmagában is ijesztő a cégre és általában az amerikai gazdaságra nézve, kontextusba állítva azonban még sokkal durvább. A globális elektromosjármű-eladások ugyanis 30 százalékkal emelkedtek. A növekedés az összes kontinensre igaz volt, a legnagyobbat Ázsia ugrotta, amit az egy évvel korábbihoz képest 35 százalékkal emelkedő kínai eladások húztak felfelé. Európában és Amerikában is egészséges, 20 százalékos növekedést regisztráltak.

A full elektromos Tesla zuhanása annál feltűnőbb, hogy a trend mindenütt az, hogy egyre több teljesen elektromos autót adnak el, és arányában egyre kevesebb hibridet.

A Tesla gyászosan szerepelt a nagy vetélytársának tartott kínai BYD-hoz képest is, akik Magyarországon is gyárat fognak nyitni. A BYD eladásait durván 60 százalékkal növelve egymillió járművet értékesített, a Tesla a 13 százalékos csökkenés után 337 ezret.

A New York Times külön kiemelte, hogy Norvégia az e-autópiac egyfajta kísérleti laborja. A gazdag skandináv ország ugyanis a világon elsőként lényegében befejezte a kocsirendszerváltást: az itt eladott új autók több mint 90 százaléka elektromos. Az itteni vevők nemcsak tehetősek, de híresen igényesek is. Ezért még fájóbb tény, hogy a Tesla értékesítési számai itt is jó 12 százalékkal zuhantak. Tavaly még a Tesla volt a legnagyobb autópiaci szereplő Norvégiában, majdnem minden negyedik eladott kocsit ők gyártottak. Piaci részarányuk mostanra 9 százalékosra zuhant.

Hogy mi a Tesla sorvadásának oka? Az egyik nyilvánvalóan az Elon Muskkal szemben feltámadt világméretű ellenszenv. De nagy szerepe van a cég lustaságának is. Hosszú éveken át nem volt lényegi vetélytársuk, miközben ők jelentették a zsinórmértéket akkuélettartamban, könnyen kezelhető software-ben és majdnem-önvezetésben. A cég a kvázi-monopolhelyzet hatására nem fejlesztett eléggé, így az eladásaik oroszlánrészét jelenleg összesen 2 modell hozza össze: a Model Y és a Model 3. (Az új Cybetruckkal rengeteg a probléma, és kevés darab ment el belőle eddig.) Csakhogy közben mind az új kínai vetélytársak, mind a folyamat elején jócskán lemaradó nagy hagyományos autógyárak megtanultak e-autót gyártani, és a legkülönfélébb új modellek sorával állnak elő.