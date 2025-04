A rendőrséget is bevetik a ragadós száj- és körömfájás miatt kialakult helyzetben

Magyarországon nem bukkant fel újabb helyszínen a ragadós ragadós száj- és körömfájás. Erről Nagy István agrárminiszter beszélt szombaton az állategészségügyi operatív törzs ülése után.

Szlovákiában viszont újabb helyeken jelent meg a vírus, „ezért be kell tartani minden olyan szabályt, amely a védekezést szolgálja”. Egy ilyen új szabályról is döntés született szombaton. Ezentúl minden, a vírussal érintett telepen rendőrség ellenőrzi majd a be- és kimenő személyforgalmat. Emellett minden telepnek egy, kijelölt állatorvosa lesz.

A járvány főként a magyar-szlovák határmenti településeken pusztítja az állatállományt, a határ mindkét oldalán. A vírus miatt szombattól Ausztria 21 határátkelőjét zárta le Magyarország felé – a tervek szerint május 20-ig –, és a legfrissebb hírek szerint hétfőtől Szlovákia is újabb átkelőket zárna le a szlovák-magyar határon. Ausztria és Magyarország között a Győr-Moson-Sopron megyei határszakaszon csak két határátkelő maradt nyitva (Sopron, Hegyeshalom), azokon fertőtlenítik a Magyarország felől érkező autókat.