Szijjártó: Mi Donald Trump voltunk Donald Trump előtt, és a jövőben is legyünk Donald Trump!

A magyar kormány Donald Trump volt már jóval Donald Trump előtt, s a további siker receptje az eddigi politika folytatása: nemet kell mondani a háborúra, az illegális migrációra és a genderőrületre – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Közép-európai Csúcstalálkozó című budapesti rendezvényen.

Szijjártó szerint az utóbbi években új világrend kezdett kialakulni a válságok nyomán, de idén januárban totális fordult áll be Donald Trump beiktatását követően azzal, hogy mostantól patrióta elnök áll a világ első számú szuperhatalmának számító Egyesült Államok élén.

Szijjártó szerint ezáltal a nemzetközi liberális mainstream „egy olyan mélyütést kapott, hogy még mindig kótyagosan járnak tőle”, mert az amerikai fejlemények megcáfolták az önmaguk exkluzivitásába vetett hitüket, azt hogy kizárólag a liberális fősodor lehet jó és sikeres. „Minket is azért ér folyamatosan politikai támadás, mivel mi, magyarok az élő cáfolatai vagyunk annak, hogy a liberális mainstream a kizárólagosan jó és a kizárólagosan sikeres. Mert mi patriótaként vagyunk sikeresek. Ez az a kombináció, patrióta és sikeres, amit Brüsszelből nem tudnak megemészteni” – mondta.

Szerinte Trump elkezdte beváltani a kampányígéreteit, véget akar vetni az ukrajnai háborúnak, közvetlen tárgyalásokat kezdett Oroszországgal, továbbá elzárta a más államok belügyeibe való beavatkozások pénzügyi forrásait, és kitört a józan ész forradalma is: az apa férfi, az anya nő, és az ember vagy férfinak vagy nőnek születik. „No war, no migration, no gender, ugye így lehet összefoglalni a józan ész forradalmát. És ez a Donald Trump-i stratégia egybevág a magyar stratégiával” – mondta.

Szijjártó úgy véli, „kellő szerénytelenséggel mondhatjuk, hogy mi Donald Trump voltunk Donald Trump előtt. Mert mi ugyanúgy nemet mondunk a háborúra, nemet mondunk az illegális migrációra, nemet mondunk a genderőrületre, józan észre alapuló gazdaságpolitikát folytatunk, és a kölcsönös tiszteletre alapítjuk a külpolitikai stratégiánkat”.

Szijjártó szerint a magyar kormány 15 éve úgy tud sikeres lenni, hogy közben totális ellenszélben kell haladnia. Azt mondta:

„És ha most azt a kérdést tesszük föl, hogy mi a jövőbeli siker receptje, akkor egy egyszerű szóval lehet erre válaszolni, ez pedig a »folytatás«. A jövőben is legyünk Donald Trump!”

photo_camera A magyar kormány bemutatja: A Donald Trump menet. (Trump-maszkos emberek a mozgólépcsőn a marylandi CPAC-en 2025. február 21-én.) Fotó: Kayla Bartkowski/Getty Images via AFP

„Mivel nekünk a jövőre nézve is az a célunk, hogy kimaradjunk a szomszédban zajló háborúból, és minden támogatást megadjunk ahhoz, hogy béke legyen. Nekünk a jövőben is az a célunk, hogy megállítsuk az illegális migrációt, és fenntartsuk azt a szuverén jogunkat, hogy mi döntsük el, kivel vagyunk hajlandók együtt élni. Elkötelezettek vagyunk az identitásunk megőrzése mellett. És a jövőben is megvédjük a gyerekeket” – sorolta Szijjártó, aki szerint „tegnap ennek egy újabb fontos alkotmányos támaszát adtuk meg az agresszív genderpropagandával szemben, és a jövőbeni siker receptjéhez hozzátartozik az is, hogy a jövőben se engedjük meg azt, hogy Brüsszel a mi fejünk felett döntsön rólunk”.

Szijjártó azt mondta:

„A siker receptjéhez hozzátartozik az is, hogy mi 15 éve a magyar emberek hangjára vagyunk kíváncsiak, 15 éve a magyar emberek akarata szerint kormányzunk. És ha megnézzük a valódi definíciókat, akkor ezt hívják demokráciának. Mi vagyunk Európa legerősebb demokráciája, mert itt kapott legtöbbször demokratikus felhatalmazást a kormány.”

Végül úgy összegzett: „Magyarországon a kormány nem zsákbamacskán és nem lottón nyerte a lehetőséget a kormányzásra, hanem az emberek döntése alapján. És a magyar emberek tapasztalati döntéseket hoztak 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben is. Az azt megelőző 4, 8 és 12 év tapasztalata alapján hozták meg a döntésüket, amelynek a megkérdőjelezésére senkinek nincsen joga sem az ország határain belül, sem azon kívül. A siker receptje tehát a folytatás.”

Telefonálás Marco Rubióval

Teljesen új időszak kezdődött a magyar-amerikai kapcsolatokban, amit a barátság és a fő kérdésekben való abszolút egyetértés határoz meg – közölte Szijjártó, miután az amerikai külügyminiszterrel telefonon áttekintették a kétoldalú együttműködés legfontosabb kérdéseit és a békeerőfeszítések állását.

Szijjártó azt mondta: „Elmondtam Marco Rubiónak, hogy Magyarország, a magyar kormány abszolút mértékben támogatja Donald Trump békeerőfeszítéseit. Reméljük és arra is kérjük Donald Trumpot, hogy tartson ki a béke iránti elkötelezettsége mellett, mert számunkra, magyarok számára rendkívül fontos, hogy három év hosszú, értelmetlen, öldöklő háborúját követően a béke visszatérjen Európába.”

Szijjártó szerint „sajnos Európában sok politikus próbálja aláásni, aláaknázni a békéhez vezető utat, és folyamatosan próbálják megakadályozni a béketárgyalások sikerét”, de jó hír, hogy Rubio arról biztosította, hogy az USA továbbra is elkötelezett a béketeremtés iránt.

Szijjártó azt mondta: „Beszéltünk egy pár szót az Izraellel folytatott együttműködésünkről is, hiszen Netanjahu miniszterelnök úr innen Budapestről Washingtonba repült, Orbán Viktor miniszterelnökkel való találkozója után Donald Trump fogadta őt a Fehér Házban. Elmondtam Marco Rubiónak is, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróságból bejelentettük a kilépésünket, mert ez a szervezet egy politikai szervezetté vált, lejáratta magát, és nekünk nincs ott több keresnivalónk.”

Szijjártó beszélt arról is, hogy az Országgyűlésben hétfőn az alaptörvényben rögzítették, hogy az ember vagy nő, vagy férfi. „És beszéltünk arról is, hogy Magyarországon lesz a CPAC hamarosan, majd május végén, és megerősítettük kölcsönös elkötelezettségünket a kétoldalú kapcsolatok további fejlesztése iránt” – mondta Szijjártó, aki szerint örültek annak, hogy „ez a mostani egy teljesen új időszak a kétoldalú kapcsolatainkban, azt a barátság és nem az ellenségeskedés határozza meg”.

Szijjártó szerint Rubio „megköszönte mindazt a támogatást és mindazt az egyetértést, amelyről az elmúlt időszakban akár a miniszterelnök úr, akár a kormány más tagjai biztosították az amerikai adminisztrációt”. „Egy jó beszélgetésen vagyunk túl, amely világossá tette, hogy teljesen új időszak van a magyar-amerikai kapcsolatokban, és ezt a kapcsolatot a barátság és a fő kérdéseinkben való abszolút egyetértés határozza meg” – mondta Szijjártó.

Arról, hogy beszéltek-e arról, hogy Rogán Antal mikor kerülhet le a szankciós listáról, Szijjártó nem tett említést, de arról sem, hogy az amerikaiak hogyan fogják ellensúlyozni a Magyarországot is sújtó vámokat.