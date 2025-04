A rendszer ellen tüntetett az elmúlt hetekben, 292 ezer forintnál jár a bírságokkal

Három tüntető három története az elmúlt hetek hídfoglalós és MTVA-s bejáratblokkolós tüntetéseiről:

„Hajlandó lettem volna elhagyni a hidat a retorzió elkerülése érdekében, viszont ezt a készenléti rendőrök, akik körbevették a tömeget a Szabadság-hídon, addig nem engedték, amíg nem igazoltattak." „Álltam a hídon, és ahogy meghallottam az oszlatást, levonultam a járdára. A járdán odamentem a páromhoz, aki közölte, hogy épp igazoltatják. Azt válaszoltam: igazoltassanak, bazdmeg. Valószínűleg beletapostam az egyik rendőr egójába, mert úgy felháborodott, hogy igazoltatott. Így kaptam - valószínűleg kisstílű bosszúból - én is a járdán állva ugyanolyan összegű bírságot, mint a férjem, aki nem hagyta el a síneket első felszólításra." „Szimplán csak sétáltam a járdán, amikor megállítottak a rendőrök. Számoltam a bírsággal, de miután a járdán szedtek le, egy kicsit megkönnyebbültem hogy legalább akkor bünti nem lesz. Hát lett."

A sztorikat arra a keddi felhívásunkra kaptuk, hogy küldjék el, miért és mennyire bírságolta őket a rendőrség közlekedési szabálysértésre hivatkozva. Mind a három levélíró 84500 forintos büntetést kapott, mint ahogy majdnem mindenki más is, mintegy kéttucatnyian, akik írtak nekünk. Többen írták, hogy minden ismerősüket is ugyanennyire büntették, és volt olyan is, aki a TASZ-tól azt a tájékoztatást kapta, hogy a hozzájuk fordulóknál is ez volt az összeg.

De volt olyan is, aki 104 ezres bírságról számolt be. Nem mindenki árulta el, hogy pontosan mit tett az emelt összegű büntetésért, de aki igen, az mint „visszaeső” volt. Először nekik is a 84500-as büntetés érkezett, majd amikor másodszorra-harmadszorra mentek tüntetni, a magasabb bírságot kapták. Erre egyébként a rendőrség is figyelmeztet, a kiküldött határozatokban van egy olyan bekezdés, hogy „felhívom figyelmét, hogy szabálysértés elkövetésétől a jövőben tartózkodjon, mert ismételt szabályszegés esetén cselekménye szigorúbb elbírálás alá esik.” Jelentkezett nálunk több bírsághalmozó tüntető is. „Összesen 274 ezernél tartok most :'D", írta Petra. „Eddig 3 bírságot kaptam: kettőt az MTVA előtti akcióért: egyik 84.500- a másik 104.000- és egyet a 04.14-i blokádnál szintén 104.000-”, sorolta Győző.

Úgy tűnik tehát, hogy a rendőrség mérlegelés nélkül mindenkire ugyanakkora, elrettentőnek szánt összegű bírságot szab ki, mindegy, ki mit csinált.

A cikk elején idézett leírások alapján még az sem feltétlenül kellett ehhez, hogy az úttesten legyen valaki. Hogy mennyire nem számítanak a részletkérdések, arra jó példa az is, hogy volt határozat, amelybe beleírták, hogy súlyosbító tényezőként értékelték, hogy többszöri rendőri felszólítás ellenére sem ment fel a járdára, de mégis a szokásos 84500-as összeget kapta az illető.

Sokan csatolták a rendőrségi határozatukat is, ezekből az látszik, hogy a „hidas" tüntetéseknél rendre ugyanarra hivatkozik a rendőrség: a KRESZ 21.§ (1) bekezdése alapján a gyalogosnak a járdán, ahol pedig járda nincs, a leállósávon, az útpadkán vagy a kerékpárúton kell közelednie.

Az esetleírások ehhez képest változatosnak számítanak a határozatokban, íme néhány:

XY közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértést követett el oly módon, hogy nem a gyalogosok részére kialakított járdán, hanem az úttesten tartózkodott.

XY a Szabadság hídon az úttesten, a gépjárművek közlekedésére szolgáló forgalmi sávon tartózkodott, kezében molinót tartva. Az úttestet az intézkedő rendőrök többszöri felszólítása ellenére sem hagyta el.

XY a Szabadság híd Budai hídfőn az úttesten tartózkodott annak ellenére, hogy a helyszínen a gyalogosok részére kiépített, jól látható, akadálymentesített járda volt.

XY gyalogosan történő közlekedése során az úttesten szabálytalanul tartózkodott és akadályozta annak forgalmát.

Az MTVA-s tüntetéseknél viszont egy másik egyenhivatkozás van, az, hogy a KRESZ 3. § (1) bekezdés c) pontja alapján aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon, és ne zavarjon.

Olvasóink közül többen is rendőrségi meghallgatást kezdeményeztek, mert nem ismerik el a szabálysértést. Többeknek a TASZ, a Kutyapárt vagy a Momentum jogászai segítenek.

Egyik olvasónk azt írta, ő 2020-ban a Clark Adam téri dudálós tüntetésen 250 ezer forintos bírságot kapott, azt meghallgatás után 200 ezerre mérsékelték, majd a panasztétel után a bíróság megállapította, hogy nem követett el szabálysértést. Igaz, akkor a covid miatti kijárási tilalom megsértése is volt a magas bírság ürügye.

2018-ban viszont még nem volt covid, de a rendőrség már akkor is hasonló módszert alkalmazott a tavaszi diáktüntetéseknél, mint most. Akkor még 50 ezer volt a bírság összege. Abban az évben egy karácsony előtti, túlóratörvény elleni tüntetésnél is ez történt, akkor 94 ember kapott bírságot vonulásért.

A TASZ egy évvel később arról írt, hogy a bíróság három ügyben is megszüntette a diáktüntetők ellen folyó szabálysértési eljárást, ami azért indult, mert a tüntetők az úttestre léptek. „Jogellenes az a gyakorlat, hogy a rendőrség szabálysértési bírságolással igyekszik elvenni a tüntetők kedvét a spontán demonstrációktól” , írták a jogvédők akkor.

A rendőrséget ez nem tántorította el a bírságolástól, egy olvasónk elküldött egy 2022-es határozatot arról, hogy egy akkori KATA-tüntetés 75 ezerbe került neki. „Igaz, az indoklásból kiderül, hogy azért ennyi, mert egyidejűleg kétrendbeli közlekedési szabálysértésről volt szó: úttesten és villamospályán való tartózkodás miatt - ez mondjuk most az Erzsébet hídnál nem állhat fent", írta olvasónk, András.