Sorra küldi a rendőrség az 50 ezres büntetéseket a diáktüntetéseken részt vevő fiataloknak, újságíróknak és fotósoknak

Nagyon úgy tűnik, hogy nemcsak a diákokat, hanem a február 23-ai és a március 15-ei diáktüntetésen újságíróként, fotósként részt vevőket is tömegesen igazoltatta, idézte be, illetve büntette meg szabálysértés miatt a rendőrség.

Szerdán írtuk meg, hogy több tizenéves diák (illetve, mivel fiatalkorúak, törvényes képviselőjük) is kapott értesítést az V. kerületi rendőrkapitányságról, hogy szabálysértési ügyben szeretnék meghallgatni őket. Az egyik 16 éves lány édesanyja, a a 444.hu-nak azt mondta, gyerekét és társait több rendőr fogta közre, és mindenkit igazoltattak. A diák részt vett a januári és a februári demonstráción is, utóbbin igazoltatták a rendőrök. Az édesanya elmondása szerint a gyerekek nem csináltak semmi különöset, nem volt náluk sem alkohol, sem kábítószer, a legnagyobb bűnük az volt, hogy a nagy tömegeket megmozdító demonstráción az úttesten közlekedtek. Az érintett diákok szülei közül többen a Társaság a Szabadságjogokért civil jogvédő szervezethez fordultak segítségért.

Cikkünk megjelenése után egy a februári demonstráción részt vevő, nem fiatalkorú diák küldte el nekünk a határozatot, mely szerint a közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése miatt 50 ezer forintos bírságot kell befizetnie.

Az indoklás szerint „gyalogosan történő közlekedése során az úttesten szabálytalanul haladt, ezzel akadályozva a gépjármű-forgalmat”. Azt is írják, többször felszólították, hogy szabálysértő magatartását fejezze be, aminek nem tett eleget, ezért rendőri intézkedésre került sor. Olvasónk szerint egyáltalán nem figyelmeztették, „sőt el se mondták, hogy mért kérik az adatokat, csak miután elkezdték felírni, akkor közölték, hogy feljelentés lesz a Kresz 21 miatt”.

Mint megtudtuk, nemcsak a diákokat, de a februári, illetve a március 15-ei demonstráción a dolgukat végző újságírókat is igazoltatta, illetve szabálysértésért vonta felelősségre a rendőrség. A 444.hu-val szerződésben álló fotóügynökség, a Képszerkesztőség két munkatársát is vegzálta a rendőrség. Adrián Zoltánt, aki a februári tüntetésen készített nekünk fotókat, azután igazoltatták, hogy a rendőrök körbezárták a tüntetőket. A fotós elmondása szerint ezután közölte a rendőrökkel, hogy a helyszínen a munkáját végzi, mire biztosították afelől, hogy ez esetben nem kell szabálysértésért felelnie. Ennek ellenére ő is arról kapott határozatot, hogy a közlekedési szabályok kisebb súlyú megsértése miatt 50 ezer forintos bírságot szabtak ki rá, melyet 30 napon belül be kell fizetnie.

A 444.hu számára készített fotókat a március 15-ei diáktüntetésen Erdős Dénes, szintén a Képszerkesztőség munkatársa, őt igazoltatták, majd kérdésére elmondták, a rendőrség által készített videók visszanézése után döntenek arról, elkövetett-e szabélysértést. Mint írta, valóban lelépett az úttestre, de hivatalos értesítést ő egyelőre nem kapott.

A 24.hu két munkatársát március 15-én igazoltatták, az oldal újságírója, Kovács Márta a járdán volt, amikor a rendőrök elkérték hivatalos okmányait, de ellenőrzés alá vonták Karancsi Rudolfot, a 24.hu fotóriporterét is. Egyelőre ők sem kaptak értesítést a rendőrségtől. A hvg.hu újságíróját és fotósát szintén a február 23-ai tüntetésen igazoltatták, őket kerestük az ügyben, visszajelzést ígértek.

Az Index.hu valamennyi, a március 15-ei tüntetésen részt vevő munkatársát igazoltatták, mint megtudtuk, hiába szerették volna a sajtóigazolványukat megmutatni, a rendőrök ragaszkodtak a személyi igazolványhoz, illetve más, a személyazonosságot igazoló hivatalos okmányhoz. Kérdésükre a hatóság emberei azt mondták, hogy a „gyanú szerint többen megsértették a közlekedés szabályait”,

vagyis lementek a járdáról az úttestre, és ott le is ültek. Az Index munkatársai jelen voltak a február 23-ai diáktüntetésen is, de ott elmondásuk szerint őket nem, csak a diákokat igazoltatták a rendőrök.

Az ügyben szerdán írtunk az V. kerületi Rendőrkapitányságnak és a BRFK Sajtóosztályának, az V. kerületi Rendőrkapitányságtól kaptunk csak választ, azt ígérték, a BRFK Sajtóosztálya ad majd választ kérdéseinkre. Ez cikkünk megjelenéséig nem történt meg.

A TASZ Facebook-bejegyzésben írt arról, hogy több diáktüntető fordult hozzájuk azzal, hogy a rendőrség eljárásokat indított ellenük. Azt kérik, akik így jártak, írjanak nekik.