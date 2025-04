Lázár: Minél jobb Ukrajnának, annál rosszabb a magyaroknak

„Az utóbbi hónapokban mindenki engem baszogat” – kezdte beszéde elején Lázár János a Békés megyei Sarkadon, ahol utcai fórumot tart. Arra utalt, hogy Magyar Péter kritizálja, Orbán Viktor miniszterelnök pedig pontos munkát vár tőle. A most zajló fideszes országjáráson Lázár az egyetlen miniszter, aki előre bejelenti, hova megy, és a helyszíneken olyan gyűléseket tart, ahol kérdéseket is tehetnek fel neki azok, akik elmennek az eseményre, az egészet pedig élőben közvetítik. Egy ilyen esemény volt Kisvárdán is két hete, amikor azt mondta: „Azokat a NER-eseket, akik kullancs módon ránk telepedtek, eljött az ideje, hogy lesöpörjük magunkról”.

photo_camera Lázár János a sarkadi fórumán. Forrás: Lázár János Youtube

Most sem maradtak el a Lázár János-féle erős mondatok, amikkel mindenképpen bekerül a sajtóba a közlekedési miniszter. Az egyik ilyen az volt, amikor a sarkadiaknak arról beszélt, „abba a hibába estünk, hogy Novák Katalin és Magyar Péter felesége egy pedofilsegítőnek adott kegyelmet. Én személyesen azt gondolom, hogy a pedofilokat ki kellene végezni, nem kéne pöcsölni” . Ezt ráadásul azzal folytatta, hogy a Pride betiltása nem független a pedofília elleni fellépéstől. Szerinte mindenki azt szeret, akit akar, de „az olyan magamutogatásokat, mint a Pride, meg kell szüntetni”.

Mindez a sarkadi fórum elején tartott beszédben hangzott el, ami valószínűleg hasonlít a többi képviselő kötelező országjárós penzumához. Így Ukrajnáról is sokat beszélt a miniszter. Lázár szerint „Ukrajna el fogja lopni a magyarok elől a következő tíz esztendőt”. Arra is kísérletet tett, hogy összemossa a témát a Tisza Párttal. „Aki a Tisza pártra szavaz, Ukrajnára szavaz” – mondta. Később, már a kérdések során még tovább ment, amikor azt mondta: „Minél jobb Ukrajnának, annál rosszabb a magyaroknak”. Természetesen szóba került Kollár Kinga tiszás európai parlamenti képviselő kijelentése is. A miniszter szerint ez is bizonyíték arra, hogy a párt külföldi érdekeket szolgál. „Azokat, akik a külföldi érdekeket szolgálják, meg kell fosztani a lehetőségtől, hogy az ország sorsáról döntsenek” – jelentette ki. Szerinte „azért mondja Magyar Péter, hogy hazahozza a brüsszeli forrásokat, mert miatta nem jönnek”. Többször is a normalitással kötötte össze a Fideszt, és az abnormalitással a Tiszát. Azt is mondta, hogy nincs lefutva a 2026-os választás, „Ötven százalék, hogy a normalitás győz, és ötven százalék, hogy az abnormalitás." Később, kérdésre beszélt a tiszás politikusok „árulásáról”, arról, hogy mit gondol Magyar Péter és mások pálfordulásáról. „Ha valakit a NER tartott el, akkor az Magyar Péter volt, és Varga Judit, nem én, aki Mezőhegyesen fejtem a tehenet.” Lázár szerint ez árulás, és megismételte Magyarról: „Mészáros Lőrincezik úgy, hogy nemrég még Mészáros Lőrinc seggéből nyalta ki a tíz fillért.” Szerinte a Fideszre lehet számítani, vagy ahogy ő fogalmazott: „Ránk a kullancsokkal együtt is lehet számítani!”