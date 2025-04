Száj- és körömfájásjárvány: újabb gócpontok a szlovák-magyar határon

Szlovákiai magyar nyelvű hírportálok szerint a ragadó száj- és körömfájás-járvány újabb gócpontjai alakultak ki a magyar-szlovák határnak ezúttal a szlovákiai oldalán. A Dunaszerdahelytől mintegy tíz kilométerre, a magyar határtól nagyjából ugyanannyira lévő Dercsikán (szlovákul Jurová) megerősítették a száj- és körömfájás megjelenését, írja a Bumm.sk.

A lap szerint a szlovák belügy ezért úgy döntött, hogy hétfőtől lezárják a két ország közötti kisebb, kevésbé forgalmas határátkelőket. A belügyminiszter, Šutaj Eštok azt mondta, hogy Pozsony, Kassa és Besztercebánya megyékben összesen 17 határátkelőt kellene lezárni. A két ország között több mint harminc közúti, illetve vasúti határátkelőhely van. Ausztria mától rendelte el 21 határátkelő lezárását, Győr-Moson-Sopron megyéből most csak két helyen, a tranzitforgalom által is használt soproni és hegyeshalmi átkelőkön lehet átmenni (ott is fertőtlenítés után).

A Paraméter arról számol be, hogy a szintén dunaszerdahelyi járásban lévő Csilizradványon is járványgóc alakulhatott ki. Ez utóbbi településen, ami nagyjából 6 kilométerre van a Vámosszabadi-Medve határátkelőtől, a Paraméter szerint szombat délelőtt állategészségügyi szakemberek, állatorvosok vettek mintákat védőruhában a háztáji állatoktól. A lap szerint egy kistenyésztőnél mutatta egy tehén a betegség tüneteit.