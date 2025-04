Vírus egy kémcsőből, mégsem módosuló gyülekezési törvény, Rogánék luxusa – a kormányinfó legfontosabb témái

A valamivel több, mint 2 órás kormányinfón nem sikerült időt szorítani arra, hogy a 444 vagy akár a Telex kérdezhessen, a 24.hu újságírója pedig be sem mehetett, aki múlt héten időn túl próbált kérdéseket feltenni. Cserébe Koncz Zsófia államtitkár vagy 30 percig ismertette a már korábban bejelentett döntéseket, a kormányoldali média képviselői pedig korlátlanul kérdezhettek.

Azért Gulyás tett igen meglepő kijelentéseket is a száj- és körömfájás vírusról, Kollár Kinga tiszás EP-képviselőről és Rogán feleségének ékszereiről is. Úgy tűnik, Orbán Viktor is túl nagyot mondott/túlságosan előre ment, mikor belengette a gyülekezési törvény módosítását.

Összefoglaljuk a legfontosabbakat röviden:

Száj- és körömfájás vírus

Nem zárható ki, hogy a száj- és körömfájás vírust mesterségesen állították elő – közölte Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón. Az csak a kérdések után derült ki, hogy ez az információ egy külföldi laboratóriumtól származik.

Gulyás Gergely nem nevezte meg, mely ország laboratóriumáról van szó, annyit mondott, ez egyelőre szóbeli közlés. De az hangzott el, hogy a vírus „egy kémcsőben jött létre.”

Várják, hogy ezt írásban is megkapják, és ha 100 százalékig megerősített lesz, akkor lehet további következtetéseket levonni. (A megelőző kérdés úgy szólt, biológiai támadást gyanít-e a kormány.)

A miniszter visszautasította azt a szlovák nyilatkozatot, hogy a magyarországi védekezés ne lenne megfelelő. Beszélt arról is, az állatok elégetése nem megoldás, a tetemeket el kell földelni. Jelenlegi tudása szerint újabb helyen nem bukkant fel a vírus.

Ez a téma a szerdai Rétvári fórumon is előkerült, ahol az egyik résztvevő azt sejtette a kérdésében, hogy az Európai Unió direkt juttathatta az állatállományt megtépázó ragadós száj- és körömfájás vírust pont Magyarországra és Szlovákiába. Erre az államtitkár komoly fejjel helyeselt, majd azt mondta, a kormányban is felmerült, hogy miért pont a két békepárti országban jelent meg a fertőzés, ezért mindenképpen utánamennek a feltételezésnek.

Hídlezárások

Noha Orbán Viktor miniszterelnök a múlt pénteki Kossuth rádiós interjúban bejelentette, hogy módosítják a gyülekezési törvényt annak érdekében, hogy a hidakon ne lehessen tüntetni, a csütörtöki kormányinfón úgy tűnt, ezt mégsem teszik meg.

Gulyás Gergely nem válaszolt egyértelműen a direktben megfogalmazott kérdésekre, hanem arról beszélt, hogy szerinte a jelenlegi jogszabályok alapján is meg lehetne tiltani, hogy munkanapon hidakon lehessen tüntetni.

Ahogy mindennek, így a gyülekezési jognak is vannak korlátai, szerinte a közlekedés aránytalan mértékű akadályozása ilyen. A Kúria ellentétes döntéseket szokott hozni, azt várják, hogy teremtsen egyértelmű jogi helyzetet az ügyben.

Gulyás többször is elmondta, hogy a „Pride tüntetők” több százezer ember életét nehezítik meg, amihez nincs joguk. Annyi más közterület van a közelben, tüntessenek ott.

Gulyás szerint a parlament munkáját akadályozni – amire a Momentum készül – törvényellenes.

Mikor lesz már jó, hogy Trump az elnök?

A magyar kormány úgy értelmezi, hogy az EU-ra, azon belül az autóiparra is vonatkozik Trump döntése, így a 90 napos moratórium alatt 10 százalékos vám lehet. Magyarország a vámról nem tud különmegállapodást kötni Amerikával, de Gulyás szerint várható majd egy előnyös különmegállapodás. Ennek részleteit nem közölte.

A HVG megkérdezte, Gulyás szerint a magyar családoknak milyen előnyei származnak a Trump-adminisztrációból, hiszen az orosz-ukrán háború még nem ért véget, itt a vámháború is, Magyarországgal kapcsolatban korrupciót emlegetett az amerikai jelentés és Rogán Antal sem került még le a szankciós listáról, mire Gulyás türelmet kért.

„Sok előnye lesz a Trump-adminisztrációnak, de még csak 2,5 hónapja vannak hivatalban, ezért egy kis méltányosságot kérek.”

Az sem róható fel szerinte, hogy még nem kötöttek különmegállapodást Magyarországgal. Annyi előny viszont már most látszik, hogy lehet a békéről beszélni, és Európa „háborúpárt hozzáállása” is változott.

Új műfaj: Vitályos Kollár Kingát idéz szó szerint

A kormányoldali média hosszan foglalkozott Kollár Kinga tiszás EP-képviselő egyik felszólalásával. A harmadik vagy negyedik kérdés is elhangzott ezzel kapcsolatban, mikor Vitályos Eszter kormányszóvivő egy az egyben fel is olvasta, mit mondott Kollár, hogy képbe helyezzen mindenkit, akinek a kérdések nem voltak egyértelműek.

Az idézet szerint Kollár arról beszélt, a Magyarországnak járó uniós források befagyasztása hatékony, ez negatívan befolyásolja a magyarok mindennapi életét. Megjegyezte, a magyarok romló életminősége megerősítette az ellenzéket, ő pozitív a választásokkal kapcsolatban.

Gulyás minden egyes elhangzott kérdés után elmondta nagyjából ugyanazt – hogy az ilyen kijelentés mennyire elfogadhatatlan -, majd kétszer is elmondta, „azért nem minősítené ezt hazaárulásnak, mert semmi nem utal arra, hogy a tiszás képviselőnek Magyarország lenne a hazája.”

Utóbbi mondatra kértünk reagálást a Tisza Párttól, amire Magyar Péter posztját küldték vissza, ami általánosságban ír arról, hogy az Orbán-kormány „ipari méretű korrupciója miatt nem érkezik meg a 8 ezer milliárd forint uniós forrás”, és nem ülnek fel a gyűlöletpropagandának.

Tényleg nem nyerhetnek úgy, mint 4 éve

Gulyás Gergely szerint igaza van Rétvári Bence államtitkárnak abban, hogy a következő választást nem lehet a 2022-es stratégiával megnyerni (Rétvári ugyanazon a fórumon beszélt erről, ahol a száj- és körömfájásról is), de ez minden korábbi választásra is igaz, 2014-ben sem nyertek volna a 2010-es stratégiával…, és így tovább.

A 21 Kutatóintézet a korábbinál is nagyobb Tisza előnyt mért, de a szavai alapján Gulyás nem aggódik. „Több kutatás jelentős Fidesz előnyt mutat, ezzel együtt kell élni.” Arról beszélt, több kutatóintézet 21 tavaszán is azt mondogatta, az összefogás pártjai 2-5-10 százalékkal vezetnek a Fidesz előtt, majd a kormánypárt 20 százalékkal nyert.

Szerinte ez hitvita, a baloldali kutatók próbálják úgy beállítani, hogy a Tisza esélyesnek tűnjön. Ez már szerinte nem mérés, hanem befolyásolás. A kormánynak nyugalmat javasol.

Egyébként egészen meglepő módon az Ukrajna ügyében indított szavazásra beérkező válaszokat közjegyző előtt hitelesítik.

Rogán luxizása maradt a végére

Az utolsó kérdések Rogán Antal feleségének több milliós – adott esetben több 10 milliós – táskáira, ruhájára és ékszereire vonatkoztak, és arra, hogy Gulyás ezt nem tartja-e túlzónak. (Hadházy Ákos posztolt róla, a képek alapján azonosítottuk, hol voltak Rogánék.)

Gulyás annyival próbálta lezárni a témát, hogy megkérdezte Rogánt, aki szerint ez hazugság. Jött a pontosító kérdés, hogy mi a hazugság, hogy nem ennyit érnek a táskák?

Gulyás szerint az, hogy „amik ennyit érnek, azok a felségéé lennének.”

Arra, hogy akkor hogy kerültek ezek Rogán feleségéhez, kölcsön kapta vagy lízingelte, Gulyás nem tudott válaszolni.