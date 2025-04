Újra az Erzsébet hídon tüntetnek Hadházyék

Kedden hajnalban a rendőrség hivatalos oldalán, vagyis a police.hu-n is megjelent egy tájékoztatás a mai tüntetésről. A rendőrség ezt a következő címmel tette közzé:

Tüntetők akadályozzák a forgalmat

Majd így folytatják: „A főváros közlekedését keddenként órákra megbénító tüntetők 2025. április 8-án 17 órától másnap 22 óráig újabb gyűlést jelentettek be az Erzsébet hídra, amivel 29 órán keresztül akarták blokkolni a közlekedést.”

Igaz, ehhez azt is hozzáteszik ezek után, hogy „a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény alapján Budapest rendőrfőkapitánya előíró-korlátozó határozatot hozott, amely szerint a gyűlés 2025. április 9-én 04 óráig tartható meg az Erzsébet hídon”, illetve hogy „a BRFK határozatát a Kúria hatályban tartotta”.

És itt még nincs vége!

Rögtön ezután úgy fogalmaznak, hogy „az Erzsébet híd blokkolása csúcsidőben így is szinte a teljes fővárosi forgalomra kihat, ezért kedden már 16 órától ismét jelentős forgalmi torlódásokra kell számítani”.

Végül finoman jelzik a tüntetés tényéről szóló tájékoztatásban azt is, hogy „az elmúlt hetek tapasztalatai alapján a bejelentett és tudomásul vett gyűlések alatt - és/vagy közben - a résztvevők (esetleg mások is) többször jogellenesen foglaltak el hidakat és egyéb közterületeket”. Emiatt külön jelezték azt is, hogy „amennyiben újra erre kerülne sor, arra kérjük a városban közlekedőket, hogy ne ragadtassák magukat erőszakos cselekményekre; a konfliktusok elkerülése érdekében kísérjék figyelemmel a rendőrség honlapját, ahol az esetleges további közlekedési fennakadásokról folyamatosan tájékoztatást adunk”.

A múlt héten egyébként a rendőrök összesen 81 embert igazoltattak a gyülekezési törvény szigorítása és a technofasizmus ellen szervezett tüntetésen.

Kettőt gyülekezési joggal visszaélés,

négyet pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés miatt jelentettek fel.

Közlekedési szabálysértés miatt 58 fő ellen indult eljárás,

egy esetben helyszíni bírságot szabtak ki.

Tiltott fürdőzés miatt egy ember ellen tettek szabálysértési feljelentést,

míg két embert garázdaság,

egyet garázdaság és kábítószer birtoklása gyanújával állítottak elő.

A mai demonstrációra az Országos Mentőszolgálat is reagált: