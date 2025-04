A milliós ruhák és a százmilliós táska után újabb árulkodó jelét találtuk a Rogán Antalékat körüllengő elképesztő luxusnak

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő legújabb Facebook-bejegyzésében újabb fotókat osztott meg Rogán Barbara több milliós vagy éppen tízmilliós luxusholmijairól. Az egyik ilyen fotó azonban másról is árulkodott. Egészen pontosan erről a képről van szó:

photo_camera Fotó: Hadházy Ákos/Facebook

A fotó egészen egyedi háttere, a hegyoldalról szinte a tengerbe nyúló színes házak alapján nem volt nehéz beazonosítani, hogy az Amalfi parton, pontosabban Positano egyik ötcsillagos luxusszállodájában, a Le Sirenuse-ban készült a kép.

A luxushotelben két étterem is van, a La Sponda és az Aldo's, Rogán Antal felesége pedig utóbbi teraszán pózolhatott az egyébként 5,8 millió forintos Versace ruhájában a kép részletei alapján. Az nem derül ki a képről, hogy mikor jártak ott Rogánék, és ott is szálltak-e meg vagy csak az étteremben voltak-e, mindenesetre jól mutatja, hogyan is kapcsolódik ki a NER krémje.

Az Aldo's egy koktélbár és tenger gyümölcsei étterem, asztalhoz jutni pedig nem lehet csak úgy, hogy séta közben gondol egyet az ember lánya: „menjünk, együnk itt egyet!”. Csak 60 nappal korábban, egy-egy időszakra nyílik csak meg az asztalfoglalás lehetősége, erről már a szálloda Instagram-oldalán lehet informálódni. Az egyik poszt szerint tavaly február 5-én délután 3-kor nyitották meg a foglalás lehetőségét március 23. és április 5. közötti dátumokra.

photo_camera Le Sirenuse Aldo's nevű étterme Positanoban Fotó: Booking.com

Az Aldo's árairól nagyon nehéz információhoz jutni az interneten, sőt a legnagyobb utazási oldalra feltöltött koktéllapot ábrázoló képen sem szerepelnek árak. Egy 2020-as blogbejegyzés azonban némileg képbe helyezhet. Eszerint egy pohár Fiano pezsgő 16 euró volt (akkori árfolyamon számolva 5600 forint) amihez harapnivaló is járt, egy 1,5 literes ásványvíz pedig 7 euróba (2500 forint) került. Egy nyers makrélatál, friss naranccsal és fenyőmaggal 30 euró (10 500 forint), a grillezett sügér salátaágyon 36 euró (12 600 forint), a negroni esszenciája nevű koktél (amiben háromféle negronit kevernek össze) pedig 25 euró (közel 9000 forint) volt.

Vagyis egy háromfogásos vacsora egy személyre már öt évvel ezelőtt is több mint 40 ezer forintra jött ki az Aldo'-s-ban.

A Le Sirenuse egy ötcsillagos szálloda, ahol egy éjszaka ára főszezonban 2 millió forintba kerül, igaz, jövő hétvégére szezonon kívül 1 millió forintért is találni szobát.

Minden lakosztálynak saját erkélye van egyébként, ahonnan kilátás nyílik a Földközi-tengerre, a helyiségek pedig teljesen felszereltek, a Blu-ray lejátszótól kezdve az iPod-dokkolón át a wellneskádig mindent meg lehet találni. A szállodának pedig saját wellness-részlege is van gőzfürdővel, úszómedencével, szaunával és masszázzsal.

photo_camera A Le Sirenuse Positanoban Fotó: Booking.com

Ám ha még itt is szálltak volna meg Rogánék, akkor sem ez lenne a legdrágább szálloda, amit kiválasztottak maguknak. Tavaly tavasszal a Mandarin Oriental Hyde Park Hotel mellett döntöttek, ami London egyik legpatinásabb és legdrágább szállodája. Rogán Antal családjával utazott ide egyből a Békemenet után, hogy megnézzék a BL-döntőt. A hotelben az elnöki lakosztályok 8000 fontba, azaz nagyjából 3,5 millió forintba kerülnek egy éjszakára. Rogán Antal egyébként londoni tartózkodása idején ígérte meg nekünk, hogy interjút ad, ami nem sokkal utána össze is jött.