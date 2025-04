A 4iG építheti az Egyiptomot Európával összekötő optikai kábelt

„A 4iG magyar telekommunikációs vállalat mintegy 2800 kilométernyi optikai kábellel köti össze Európát és Egyiptomot a tenger alatt, így biztosítva nagy sebességű internetkapcsolatot” - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Kairóban. A tárcavezető a magyar-egyiptomi üzleti fórum megnyitóján mondott beszédében üdvözölte, hogy a magyar 4iG optikai kábel építéséről kötött megegyezést Európa és Egyiptom között, illetve azt a beruházást, amelynek a célja, hogy az országban hatmillió további háztartás számára biztosíthassanak majd internetelérést az infrastruktúra fejlesztésével. Jászai Gellért, a 4iG vezérigazgatója, szerdán posztolt arról, hogy

Honoured to meet today with H.E. Prof. Dr. Mostafa Madbouly Prime Minister of Egypt in my capacity as Hungary’s Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary. We explored broad areas of cooperation between our two countries, including space and defense, energy, infrastructure and… pic.twitter.com/VTHlHUM3qA