A biztos szavazók közül már minden második a Tiszát választja

Csütörtökön tette közzé legfrissebb felmérésének eredményét a 21 Kutatóközpont. A teljes népességben 6 százalékos, míg a részvételüket a „ha most vasárnap lennének választások” alapján biztosra mondó pártválasztók körében 14 százalékpontos Tisza-előnyt mértek a Fidesszel szemben.

link Forrás

Ha a felmérés adatai helytállóak, két- vagy hárompárti parlament alakulna: a Mi Hazánk a pártot választani tudóknál épp bejutna, a szavazást biztosra mondóknál éppen nem, míg a DK és a Kétfarkú parlamentbe jutására nem látszik reális esély.

A 21 Kutatóközpont ugyanilyen módszerrel készített felmérést tavaly októberben is. Akkor a teljes népességben és a pártot választani tudók között is a Fideszt mérték még az első helyre, de a biztos szavazók között már akkor is volt némi előnye a Tiszának. Ez azt jelzi, hogy Magyar Péterék szavazói elszántabbak és lelkesebbek, mint a kormánypártok támogatói – sőt, az olló szétnyílása arra utal, hogy utóbbiak bizonytalanabbakká váltak az elmúlt fél évben.