Mémkampány is indul Magyar Péter ellen

Nem áll meg a Nemzeti Ellenállás Mozgalom a petíciónál: mém- és plakátkampány is indulhat Magyar Péter és a Tisza Párt ellen.

A petíciót két hete Kollár Kinga elhíresült nyilatkozatára húzták fel – amelyben arról beszélt, pozitív, hogy az életszínvonal romlásával nőtt az ellenzék támogatottsága -, de azt a kormányzati narratívát is terjesztik, hogy Magyar Péter paktumot kötött Brüsszellel.

A NEM egyik alapítója, a megafonos Szűcs Gábor az Origónak arról beszélt, azt szeretnék, ha az üzenetük minél többekhez eljutna, ezért indul a plakátkampány is, amire várják a „pályaműveket”.

„Rövidesen láthatóak lesznek a legjobb mémek plakátokon, sőt óriásplakátokon is, illetve ha elegendő számú, arra érdemes munkát kapunk, akkor egy kiállítást is rendezünk a képekből.”

Azt nem részletezte, hogy milyen mémek készültek eddig, de a propaganda mémnek tartja Bohár Dániel képét, amelyen ukrán zászlót montírozott Magyar Péter kezébe, ami Magyar szerint hírhamisítás.

Szűcs arról is beszélt, a tiszások távozását követelő petíciót 40 ezren írták alá. Ezzel a számmal mindössze az a probléma, hogy a petíciót bármilyen kamu email címmel ki lehet tölteni. Így volt ez az indulásakor, és így van még most is. Két hete megkérdeztük a mozgalom mögött álló Apáti Bencét, hogy ezt a súlyos hibát mikor akarják orvosolni, és így mi értelme a petíciónak, de nem válaszolt. Apáti Bence új cége egyébként a Megafon mintájára terjeszti a kormány üzeneteit.