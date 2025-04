Egy generáció, amibe mind tartozhatunk

D-generáció: 20 év, ami megváltoztatta a hazai sportolási szokásokat

Egy átlagos magyar családi otthon, valahol az országban. A bejárati ajtó mellett egy csurig pakolt cipősszekrény – benne piros talpú Quechua túrabakancs, mellette kék Kiprun futócipő. A nappaliban a kanapénak támasztva egy Domyos jógaszőnyeg, a gyerekszobában Kipsta futball-labda, a pincében Btwin kerékpárok. A gardróbszekrényben gondosan összehajtogatott esőkabátok várják a következő kirándulást. Ismerős kép? Nem véletlen. Az elmúlt két évtizedben szinte észrevétlenül, de annál biztosabban vált a Decathlon a magyar háztartások szerves részévé.

Egy új generáció születése

2005-ben, amikor az első magyarországi Decathlon üzlet megnyitotta kapuit Budaörsön, még senki sem sejtette, hogy nemcsak egy újabb sportáruház, hanem egy teljesen új szemléletmód veti meg a lábát hazánkban. Egy olyan, amely nem tesz különbséget kor- és társadalmi osztályok között, és egyetlen közös nevezőt ismer: a mozgás szeretetét.

"Nem számít, ki vagy – és az sem, hány éves vagy. Ha bármit is sportoltál vagy aktívan töltötted a szabadidődet az elmúlt 20 évben, te is a Decathlon-generáció tagja vagy" – szól a márka filozófiája. Ez a különleges értékközösség – amit röviden D-generációnak is nevezhetünk – ma már korra, nemre és sportpreferenciákra való tekintet nélkül több millió embert számlál Magyarországon.

Túl a polcokon – életmód a szatyorban

A Decathlon sikere nem pusztán a pénztárcabarát árazásban és a széles választékban rejlik. A francia eredetű sportmárka egy sokkal fontosabb dolgot honosított meg Magyarországon: a sporthoz való demokratikus hozzáférés kultúráját. Az egykoron luxusnak számító aktív életmód eszközei hirtelen elérhetővé váltak mindenki számára – a kispénzű egyetemistának éppúgy, mint a többgyermekes családoknak vagy nyugdíjaskorú honfitársainknak.

"Amikor megnyitottuk az első üzletet, még sportszerkereskedőként tekintettünk magunkra. Ma már tudjuk, hogy sokkal többek vagyunk ennél – a vásárlóink életének aktív részesei lettünk" – meséli Herczeg Lilla, a Decathlon marketing és brand igazgatója.

És valóban: a Decathlon nem csupán focilabdákat, túrahátizsákokat, kerékpáros nadrágokat és búvármaszkokat kínál; élményekben utazik. Az első kétkerekűzés felszabadító érzése, a családi túrák emlékezetes pillanatai, az esti jógagyakorlat nyugalma vagy a hétvégi focimeccs közösségépítő ereje – mind-mind ott lapulnak a kék logós áruház polcain.

Innováció minden lépésnél

A testmozgás demokratizálását zászlajára tűző cég tevékenysége mögött rendkívüli fejlesztői munka húzódik. A Decathlon több mint 850 mérnöke és 400 tervezője nap mint nap azon dolgozik, hogy a legújabb technológiák ne csak az elit sportolók kiváltságai legyenek.

Ennek eredményeképp születtek meg azok a forradalmi megoldások, mint a néhány másodperc alatt felállítható sátrak, a pehelysúlyú túrafelszerelések, a 100%-ban természetes gumiból készült gyerek szörfoverál, vagy a légáteresztő, vízhatlan dzsekik, amelyeket ma több százezer magyar otthonban találhatunk meg. A közel 24 ezer termék és a 900 szabadalom mind azt a célt szolgálják, hogy a mozgás öröme minél többek számára váljon valósággá.

Ízig-vérig sportos munkahely

A Decathlon kommunális szemlélete nem csak a vásárlóknál, de a több mint 1500 magyarországi munkavállaló esetében is érvényesül. A vállalat belső kultúrájában központi szerepet kap az együtt sportolás élménye – legyen szó 12 órás váltófutásról, cégolimpiáról, számtalan sportversenyen induló, Decathlonosokból álló csapatokról, hétvégi túrázásról, vagy munkahelyi közös edzésekről.

"A kollégák között vannak profi sportolók, lelkes amatőrök, és olyanok is, akik csak nemrég kaptak rá a mozgás ízére. De mind ugyanoda tartozunk – a D-generációhoz." – meséli Román Gergely, a Decathlon digitális üzletágának vezetője, aki 20 éve dolgozik a cégnél.

Társadalmi hatás és felelősség

Az elmúlt két évtizedben a Decathlon több mint 500 millió forinttal támogatta a magyar sportéletet és a mozgáshoz kapcsolódó kezdeményezéseket. A vállalat küldetése, a "Move people through the wonders of sport" (tükörfordításban: “Megmozgatni az embereket a sport csodáin keresztül”) valódi tettekben is megnyilvánul.

Az iskolai sportfoglalkozásoktól kezdve, a hátrányos helyzetű gyermekek sportolási lehetőségeinek bővítésén át, az időseket célzó mozgásprogramokig – a Decathlon igyekszik mindenütt jelen lenni, ahol a sportnak a közösséget összekovácsoló hatása lehet. Pont ebben rejlik a D-generáció lényege: tagjai a sportra nem szimplán testmozgásként tekintenek, hanem mint megtartó erőre, közös nyelvre, életformára.

20 év, 24 áruház, megszámlálhatatlan élmény

A Decathlon ma már országszerte 24 helyszínen várja a sportolni vágyókat; a 20. évfordulóját ünneplő, éppen komoly modernizáláson áteső budaörsi áruház pedig május 9-étől teljesen megújult arculattal és belső térrel várja majd vásárlóit.

Talán nincs is olyan magyar család, ahol ne lenne legalább egy sporteszköz, ami a kék emblémás üzletből származik. Legyen az egy egyszerű lépésszámláló, egy elektromos kerékpár, vagy épp egy komplett túrafelszerelés – mindegyikben benne rejlik a mozgás öröme és annak a különleges közösségnek a szelleme, amit D-generációnak hívunk.

"Ha Kiprun ruházatban kocogsz reggelente, vagy ha a hegytetőn túrakulacsunkat nyitod ki, hogy egy jóleső korttyal ünnepeld magad – egy vagy közülünk" – ahogy a vállalat D-generációt éltető manifesztója fogalmaz. Ha te is hiszel abban, hogy mozogni jó, együtt sportolni meg még jobb, akkor téged is nyitott karokkal vár Magyarország legnagyobb sportszerkereskedője!

Boldog 20. évfordulót, Decathlon Magyarország, a D-generációnak pedig további aktív évtizedeket!