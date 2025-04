Rogán szerint veszélyeztetné a nemzetbiztonsági érdekeket, ha kiderülne, van-e diplomata-útlevele Lánczi Tamásnak vagy Matolcsy Ádámnak

Nemzetbiztonsági érdekeket veszélyeztetne Rogán Antal kabinetminiszter szerint, ha elárulnák, hogy kik rendelkeznek diplomata-útlevéllel, írja a hvg360.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A lap közérdekű adatigénylést nyújtott be, hogy megtudják, van-e speciális útlevele Orbán Balázs politikai igazgatónak, Lánczi Tamásnak, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökének, Balog Zoltán exminiszter püspöknek, Dzsudzsák Balázsnak vagy épp Matolcsy Ádámnak.

Az adatigénylést először Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz (KKM) nyújtották be, de ők a Miniszterelnöki Kabinetirodához továbbították az ügyet. Rogán Antalék végül azt írták, „mellőzni kell” a kért adatok kiadását, mert

„a külgazdasági, külpolitikai, valamint a diplomáciai feladatellátásban érintett vagy abban közreműködő személyek személyes adatának megismerése Magyarország külpolitikai, külgazdasági érdekeinek érvényesítését vagy nemzetbiztonsági érdekeit veszélyezteti”.

A diplomata-útlevéllel rendelkezők a gyakorlat szerint általában diplomáciai mentességet élveznek, és számos egyéb kedvezmény is jár nekik. Bár a diplomata-útlevelet elsősorban a sokat utazó diplomatáknak találták ki, nemcsak ők használják.

A törvény szerint olyannak is járhat ilyen, aki valamilyen választott, vagy kormányzati, állami tisztséget visel, például az államfőnek, a miniszterelnöknek, a minisztereknek, államtitkároknak és helyettes államtitkároknak, továbbá a számvevőszék és a jegybank elnökeinek, de a honvédség vezérkari főnökének és az összes országgyűlési képviselőnek is. Ugyanakkor egyedi méltányosság alapján is lehet diplomata-útlevelet szerezni, így kaptak például a Schadl Györgytől kezdve Habony Árpádon át Lénárd Andrásig, a Csíki Sör tulajdonosáig sokan.