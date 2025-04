Megvétózta a szlovák elnök a COVID-bírságok visszafizetéséről szóló törvényt

Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnök nem írja alá a Fico-kormány COVID-amnesztiáról szóló törvényét, és visszaküldi azt a parlamentnek megfontolásra. Robert Fico még az újraválsztása után hirdette meg, hogy kártérítést fizetne azoknak, akiket megbírságoltak a COVID-szabályok megszegése miatt. Végül a Szlovák Nemzeti Tanács képviselői április elején fogadták el az erről szóló törvényt.

photo_camera Robert Fico és Peter Pellegrini Fotó: VLADIMIR SIMICEK/AFP

Azonban a köztársasági elnök veszélyes precedensnek tartaná, ha az új törvény szerint kártérítést kapna mindenki, akit a korábban érvényben lévő törvények alapján büntettek meg. Pellegrini elmondta, hogy a koronavírus-járvány első hullámának kirobbanásakor még ő volt a miniszterelnök, és ő is kemény biztonsági óvintézkedéseket vezetett be, amik emberéleteket menthettek meg. „Nem tudnék a koronavírusban elhunytak hozzátartozóinak szemébe nézni, ha a jogszabály ilyen formában lépne életbe. Meg vagyok győződve róla, hogy módosításra szorul.”

Az elnök emlékeztette a képviselőket, hogy a jelenlegi súlyos száj- és körömfájás-járvány miatt is sok korlátozást vezetett be a kormány, még ha sokan nem is értenek ezzel egyet. „Hogyan tudnánk sikeresen küzdeni a fertőzéssel, ha egyetlen állampolgár sem tartaná be ezeket a rendeleteket, és arra számítana, hogy egy jövőbeli kormány egyszerűen visszatéríti neki az esetleges bírságot?”

Pellegrini nem lát problémát abban, hogy az állam megtérítse az étkeztetés költségeit azoknak, akik a karanténkötelezettségüket valamilyen állami intézményben töltötték, és az étkezés árát a saját zsebükből kellett megtéríteniük. Valamint azzal is egyetért, hogy ki kell vizsgálni az előző kormány koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedéseit. Éppen ezért választották meg Peter Kotlárt a kormánybiztosi pozícióba, de az államfő szerint az SNS jelöltje eddig nem mutatott fel valódi eredményeket. (Új Szó/SME)