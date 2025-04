5,4 százalékkal nőtt Kína első negyedéves GDP-je, de a vámok megállíthatják a fellendülést

A szerdán közzétett adatok szerint Kína bruttó hazai terméke (GDP) 5,4 százalékkal nőtt január-márciusban az előző év azonos időszakához képest, ami pontosan megegyezik a 2024-es negyedik negyedév adatával, de meghaladja az elemzők korábban előrejelzett várakozását. Mindez az erős fogyasztásnak és az ipari termelés növekedésének köszönhető. „A kormányzati ösztönzők élénkítették a fogyasztást és támogatták a beruházásokat” – mondta erről a Reutersnek Xu Tianchen, az Economist Intelligence Unit vezető közgazdásza, aki az 5,4 százalokos ütemet „nagyon jó kezdésnek” nevezte.

photo_camera Konténerhajók Csingtao kikötőjében. Fotó: STR/AFP

Most viszont az elemzők szerint a kínai export márciusi megugrását a következő hónapokban éles visszaesés követheti, ahogy az amerikai vámok hatályba lépnek. Most a Reuters például úgy számol, hogy 2025-ben a kínai gazdaság várhatóan szerény, 4,5 százalékos ütemben nő majd éves szinten, ami lassulás a tavalyi 5,0 százalék képest, és elmarad a hivatalos, körülbelül 5,0 százalékos céltól. Sok más elemző is jelentősen csökkentette idei GDP-előrejelzését. Az UBS 3,4 százalékra rontotta Kína 2025-ös növekedési előrejelzését a korábbi 4 százalékról, feltételezve, hogy a vámok érvényben maradnak.

A múlt héten Trump 145 százalékra emelte a kínai termékekre kivetett vámokat, amire Peking 125 százalékra növelte az amerikai árukra kivetett vámokat, az amerikai kereskedelmi intézkedéseket pedig „tréfának” nevezte. Fel is szólították Trumpot, hogy teljesen törölje el a vámokat.