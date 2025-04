Rajtaütést tartott a Sparnál és az Auchannál is a Gazdasági Versenyhivatal

Eljárás alá vonta a Spart és az Auchant a Gazdasági Versenyhivatal egy olyan, 2023-ban indult ügyben, amiben a hivatal azt vizsgálta, vajon a lengyel Maspex Olympos Kft. előírt-e rögzített eladási, illetve viszonteladási árat a termékeikre - írja a hvg.hu.

A Nestea és a Topjoy márkák forgalmazójának magyarországi leányvállalata akkor került a GVH látókörébe, amikor egy piaci elemzés érdekében áttekintettek néhány italszállítói szerződést – írta akkor a hivatal.

photo_camera Fotó: spar magyarország

A folyamatban lévő eljárásban a Maspex mellett több magyarországi kiskereskedelmi lánc is érintett, így többek között az Aldi, a CBA, a Coop és a Tesco is. Az eljárás során pedig olyan bizonyítékok kerültek a GVH birtokába, amik alapján indokoltnak látta további két kereskedelmi lánc, a Spar és az Auchan eljárás alá vonását is.

Ennek részeként a GVH vizsgálói 2025. április 14-én hétfőn a Spar és az Auchan magyarországi központjaiban – előzetes bírói engedélyhez kötött – előzetes értesítés nélküli helyszíni kutatást, rajtaütést tartottak, a szükséges adatok, bizonyítékok lefoglalása érdekében.

Hangsúlyozták, az, hogy a versenyfelügyeleti eljárást megindították, illetve abba ügyfélként bevonták az érintett cégeket, nem jelenti annak kimondását, hogy az érintett vállalkozások a jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul.

A hivatal legutóbb tavaly ősszel indított utóvizsgálatot a SPAR ellen, négy nappal azután, hogy a SPAR beperelte a kormányt az EU bíróságán az árstop miatt, a bíróság pedig megállapította, hogy jogellenes volt a magyar kormány árstopja. Akkor Rigó Csaba, a GVH elnöke a Magyar Nemzetnek adott interjút, amiben arról beszélt, hogy szerinte megalázta a magyarokat az Európai Bíróság SPAR-ügyben hozott döntése. Bayer Zsolt pedig úgy reagált a hírre, hogy bojkottot hirdetett az élelmiszerlánc ellen. Mint írta,

„normális és tisztességes magyar ember mától be ne tegye lábát egyetlen Spar-üzletbe sem. Drágák is, szarok is, ráadásul aljas gazemberek is.”

Az utóvizsgálat során végül kiderült, hogy a korábban tett vállalását a Spar túl is teljesítette, azonban a GVH 5 millió forintos büntetést szabott ki adminisztrációs hibák miatt, amit úgy kommunikáltak, hogy „Megregulázta a GVH a Spart”.

2024 tavaszán pedig Orbán Viktor számos magyar szerkesztőséget (köztük a 444-et) is beperelte, amiért megírtuk a Spar vezérigazgatójának nyilatkozatát arról, hogy az élelmiszerlánc vezetője Orbán oligarchái miatt tőkét menekít ki Magyarországról és azt, hogy Reisch kijelentette, hogy „Orbán Viktor már kérte a kereskedelmi multitól: engedje meg rokonának, hogy befektessen a magyar leányvállalatba”, azonban Orbán keresete szerint Reisch állításai nem voltak igazak, a Kúria pedig végül neki adott igazat.