Felvételek kerültek elő arról, amikor az izraeli hadsereg katonái tüzet nyitottak a mentőcsapatra Gázában

Olyan mobiltelefonos felvételek kerültek elő, amelyek ellentmondani látszanak Izrael beszámolójának arról, hogy a katonák miért nyitottak tüzet a Vörös Félhold nevű segélyszervezet egy mentőautókból és egy tűzoltóautóból álló konvojára március 23-án, megölve 15 mentőst.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, március 23-án megszakadt a kapcsolat egy palesztin mentőcsapattal és orvosokkal Gáza déli részén. Egy héttel később a holttestüket tömegsírban találták meg. A túlélők szerint az izraeli katonák szabályos mészárlást műveltek. Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) korábban azt állította, a katonái tüzet nyitottak a járművekre, mert azok „gyanúsan haladtak az IDF csapatai felé, fényszórók és vészjelzések nélkül”. Az IDF azt állítja – bizonyíték nélkül –, hogy a Hamász és az Iszlám Dzsihád fegyveresei is az áldozatok között voltak. A jelentések szerint ilyen fegyveresek nem voltak a tömegsírban.

A most előkerült és a Vörös Félhold által közölt felvételek szerint azonban nagyon is megkülönböztető fényjelzéssel közlekedtek a Vörös Félhold mentőautói, sőt a mentőautóból kiszálló mentősökön is egyenruha és fényvisszaverő mellény volt, amikor az IDF katonái tüzet nyitottak rájuk. A felvételeket az egyik mentős áldozat telefonján találták meg.

A felvételek szerint a metőautók villogókkal haladtak egy kivilágítatlan földúton, amikor megláttak egy félreállt autót, ami mellett emberek feküdtek a földön. A felvételt készítő mentős szájából az is elhangzik, „remélem, jól vannak”. A konvoj megállt, több mentős kipattant és a félreállt autóhoz sietett, de a következő másodpercben már tüzet nyitottak rájuk, a fegyverropogás pedig legalább fél percen keresztül volt hallható.

A felvételről az IDF azt közölte a BBC-vel: „Minden állítást, beleértve az incidensről keringő dokumentációt is, alaposan és mélyen megvizsgálunk, hogy megértsük az események sorrendjét és a helyzet kezelését”. (BBC)