Jön az áprilisi hó

Minden pillanatát érdemes kiélvezni a szombatból maradt jó időnek, ugyanis estére erős hidegfront érkezik.

Az idokep.hu előrejelzése szerint a front tolja maga előtt a 17-22 fokos levegőt, de a front mögött már erős, viharos széllökések és hirtelen hőmérsékletesés vár minket.

photo_camera Fotó: MERT ALPER DERVIS/Anadolu via AFP

Vasárnap kora reggel csak -5 és + 3 fok között alakul a hőmérséklet, de napközben is csak 4 és 10 fok közöttre melegszik a levegő. A felhőzet is erőse megnövekedik majd, helyenként, főként keleten futó záporok és hózáporok is kialakulhatnak.

Hasonló marad az időjárás hétfőn is, a Dunától keletre megint lehetnek hózáporok, helyenként pedig az északias szél is erős lesz. Reggel az országban szinte mindenhol fagyni fog, délután csupán 4-9 fokot mutathatnak a hőmérők.

Hózáporok még kedden is előfordulhatnak.