Több mint 1600 halálos áldozata van a mianmari földrengésnek

Már több mint 1600-ra emelkedett a halálos áldozatok száma, több mint 3400-an megsérültek, és 139 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván a pénteki közép-mianmari földrengések után - írja a BBC. A földrengést több száz kilométerre is érezni lehetett Thaiföldön és Kínában – a thaiföldi fővárosban, Bangkokban eddig 17 halálos áldozatról számoltak be, és további 83 embert még mindig keresnek.

photo_camera Fotó: GUILLAUME PAYEN/Anadolu via AFP

Magyar idő szerint péntek reggel rázta meg a nagyon erős, a Richter-skálán 7,7-es erős földrengés Mianmart.

A mianmari károkról és a tragédia mértékéről továbbra is korlátozottak az információk, mivel a 2021-ben bevezetett katonai diktatúra óta a tömegkommunikáció nagyrészt állami ellenőrzés alatt van az országban, és az epicentrum közelében valószínűleg a kommunikációs hálózatok is megsérülhettek - írja a New York Times.

„Legalább százan lehetnek még a romok alatt” – mondta egy önkéntes, Thaw Zin, aki egy összedőlt társasház előtt ült. „Az erőnkhöz mérten mindent megpróbálunk.”

A halottak száma várhatóan tovább fog emelkedni. Az amerikai földtani intézet (USGS) előzetes becslése szerint akár 10 000-nél is több lehet az áldozatok száma. Segélyszervezetek azonban arra figyelmeztettek, hogy a mentési munkálatokat tovább nehezíti a súlyos orvosi ellátmányhiány.

photo_camera Fotó: SAI AUNG MAIN/AFP

A földrengés a katonai vezetés hatalmára is hatással lehet. Az ENSZ adatai szerint a polgárháború már a katasztrófa előtt is közel 20 millió mianmarit hagyott étel és otthon nélkül az ország 54 milliós lakosságából.

Ráadásul a rengés után is folytatódott az erőszak: a katonai légierő péntek este bombázott egy lázadók által ellenőrzött falut Shan állam északi részén. Az ENSZ a történteket „teljesen elfogadhatatlannak és felháborítónak” nevezte.

Eközben a katonai vezetéssel szemben álló ellenzéki Nemzeti Egységkormány szombaton bejelentette, hogy két hétre felfüggeszti az irányítása alatt álló fegyveres csoportok támadásait a földrengés sújtotta területeken, de fenntartja a jogot az önvédelemre. Több lázadókézen lévő régió is érintett a katasztrófában – például a Sagaing régióban elefántokkal próbálják eltakarítani az összedőlt utak törmelékét.

A földrengés által sújtott térségben szinte teljes a káosz: utak omlottak be, áramszünet van, az emberek üzemanyagért és élelmiszerért küzdenek. Mandalay utcáit szombaton mentőautók lepték el, sok sérültet két órával távolabbi kórházakba szállítottak, ahol még volt hely.

Sokan már tudják, hogy elveszítették szeretteiket. Egy mandalay-i nő, Su Wai Lin, aki hat hónapos terhes, férjével és anyósával éppen időben menekült ki a rengésben összedőlő lakásukból. A férje azonban visszarohant, hogy megpróbálja kimenteni idős, 90 éves szomszédjukat – az épület rájuk omlott.

„Nem találok szavakat arra, amit érzek” – mondta sírva a kórházban. „A gyermekem apa nélkül fog megszületni.”

photo_camera Fotó: LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP

Közben Thaiföld és India is sürgősségi mentőcsapatokat küld Mianmarba, hogy segítsék a katasztrófa-elhárítási munkálatokat. A thaiföldi külügyminisztérium közölte, hogy vasárnap reggel összesen 49 thai katonai szakember indult el Mianmarba, és a mianmari városok, Mandalay, Naypyidaw és Yangon repülőtereire tartanak. Eközben az indiai segélyküldemény – 15 tonna felszerelés és több mint 100 egészségügyi szakember – már megérkezett az országba.

Kína több tucat mentőt küldött és 14 millió dollár értékű segélycsomagot jelentett be. Dél-Korea 2 millió dolláros humanitárius támogatást ígért, míg az Egyesült Királyság közel 13 millió dolláros, segélycsomagot ajánlott fel Mianmar számára.