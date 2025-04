Görögország nem fogadja be a Németországból kitoloncolt menedékkérőket

A görög kormány közölte, hogy nem hajlandó visszafogadni azokat a menedékkérőket, akik először Görögországban nyújtottak be menedékkérelmet, majd Németországban újabb kérelmet adtak be. Makis Voridis bevándorlási miniszter szerint Görögország addig nem fogadja be a visszatoloncoltakat, amíg „nincs igazságos teherviselés az Európai Unión belül”.

A német Szövetségi Közigazgatási Bíróság alig két hete döntött úgy, hogy megengedhető az egyedülálló, egészséges és munkaképes menedékkérők Görögországba történő kitoloncolása. A lipcsei bíróság szerint a görög befogadórendszer hiányosságai ellenére ezeket az embereket nem fenyegeti szélsőséges nyomor az országban. A bíróság ezzel elutasította egy észak-gázai hontalan férfi és egy szomáliai állampolgár keresetét. (Die Welt)