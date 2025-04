Szombaton, két nappal a 91. születésnapja előtt meghalt Richard Chamberlain amerikai színész és énekes, a Tövismadarak című sorozat főszereplője – írja a Variety.

1934. március 31-én született Los Angelesben, művészeti diplomát szerzett, és az 1950-es évek közepén, a 2 éves koreai katonai szolgálata után hazatért színészetet tanulni.

Richard Chamberlain az 1960-as években a Dr. Kildare című orvosi sorozattal lett világhírű, és olyan minisorozatokban is szerepelt, mint A sógun vagy a Tövismadarak. A Variety szerint Chamberlaint a „magas, jóvágású megjelenése és könnyed modora azonnal bálvánnyá tette”.

photo_camera Richard Chamberlain 1997. január 16-án. Fotó: Rolf Rick/dpa via AFP

Több ismert filmben is játszott, például a Petuliában, a Pokoli toronyban, A három testőrben és a folytatásában, a Zenerajongókban, a Monte Cristo grófjában és Az utolsó hullámban. Mégis leginkább a tévés szerepei tették ismertté: játszotta Shakespeare VIII. Edwardját, F. Scott Fitzgeraldot és Raoul Wallenberget is, de 1988-ban ő alakította először Jason Bourne-t a The Bourne Identity című sorozatban.

Írt is, főleg romantikus balladákat, illetve énekelt, például az 1993-as Broadway-darabban, a My Fair Ladyben, de volt két lemeze is, és filmbetétdalokat is énekelt. Egy ideig Nagy-Britanniában élt, ahol leginkább színházi darabokban játszott, majd az 1980-as évek végén Hawaiira költözött, ahol főleg festett, de később visszatért Los Angelesbe.