Lekapcsolták a Kidflix nevű pedofil platformot, két magyar perverz is horogra akadt

Négyéves nyomozás után, nemzetközi összefogással felszámolták a világ egyik legnagyobb, pedofil tartalmakat megosztó weboldalát, a Kidflixet - írja a police.hu. Maga az akció március 10. és 23. között zajlott, egyidőben 35 országban, a fizikai szervert március 11-én foglalták le. Az oldal méreteit jellemzi, hogy amikor a rendőrség rajtuk ütött, 72 ezer elérhető videó volt a szerveren, amin fennállása alatt több mint 91 ezer videó fordult meg. Az akciót koordináló Europol közleménye az oldal veszélyességét azzal illusztrálta, hogy azon fennállása alatt óránként átlagosan 3,5 új pedofil pornóvideó jelent meg.

A Kidflix abban tért el a legtöbb hasonló oldaltól, hogy itt nemcsak letölteni, de streamelni is lehetett a videókat, amikért az ügyfelek kriptovalutával fizettek.

A 2022. áprilisa és 2025. márciusa között eltelt 3 évben 1,8 millió felhasználó jelentkezett be ide.

Az egész világra kiterjedő, a Bajor Bűnügyi Rendőrség és a Bajor Kiberbűnözés Elleni Központi Ügyészség vezette nyomozás 1393 elkövetőt azonosított be, akik közül eddig 79 embert tartóztattak le a pedofil videók feltöltése és megosztása miatt. Közülük többen saját maguk is bántalmaztak gyerekeket.

A gyanúba kerültek között két magyar is volt, az akcióban ugyanis a KR NNI Kiberbűnözés Elleni Főosztály Nyomozó Osztálya is részt vett. Egy 27 éves Pest megyei férfinél házkutatást tartottak és most elemzik az adathordozóit, egy 23 éves budapesti férfi ügyeiben pedig ettől a nemzetközi akicótól függetlenül is már nyomozás folyt gyermekpornográfia miatt.