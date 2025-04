Több mint 200 helyszínen tartottak Elon Musk-ellenes tüntetést világszerte

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Európában is rendeztek „Tesla Takedown” nevű demonstrációkat, ahol Elon Musk kormányzati szerepvállalása és költségcsökkentési politikája ellen tiltakoztak - írja a CNN.

photo_camera Fotó: MARIO TAMA/Getty Images via AFP

A több mint 200 helyszínen megtartott tiltakozás szervezői a Tesla Rajtaütés Napjaként (Tesla’s Takedown Day) hirdették meg az előre meghirdetett, összehangolt akciót, aminek keretében többek között New Jersey, New York, Kalifornia állam több helyszínén, valamint az Egyesült Királyságban és Hollandiában is táblákkal jelentek meg a tüntetők az autószalonok előtt. Washingtonban például a Tesla bemutatóterme előtt több mint százan gyűltek össze, ahol táncos tiltakozást tartottak, diszkózenére, „Anti-Musk” feliratú táblákkal.

The Tesla Takedown dance party continues at the anti-Musk protest in Washington D.C.



Love the energy! pic.twitter.com/M0zW5j2Bjm — Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) March 29, 2025

A tüntetések középpontjában Musk kormányzati szerepvállalása állt, miután a milliárdos a Kormányzati Hatékonyság Minisztérium (DOGE) élén a szövetségi intézmények leépítését, a költségvetésük megnyirbálását és a dolgozói létszám csökkentését kezdeményezte. Emellett pedig többször is félrevezető információkat terjesztett az állami költésekről. A szervezők az eseményen arra buzdították az embereket, hogy adják el Tesla autóikat és részvényeiket, ezzel tiltakozva Musk és politikai szerepe ellen.

A DOGE hétfőn megpróbálta bezárni az Amerikai Békekutató Intézetet, és 20%-os létszámleépítést javasolt az adóhatóságnál. A Trump-kormány bejelentése óta a Tesla egyre inkább a társadalmi igazságtalanság szimbólumává vált, több erőszakos támadás célpontja lett.

photo_camera Fotó: ALEX WONG/Getty Images via AFP

A héten letartóztattak egy férfit, aki Molotov-koktéllal felgyújtott több Tesla járművet Las Vegasban, és „RESIST” feliratot fújt a szalon bejáratára. A szervezők hangsúlyozták, hogy a „Tesla Takedown” akciók békés tüntetések, de a Tesla-ellenes vandalizmus hónapok óta terjed.

A tüntetések résztvevői közül sokan a leépítések áldozatai vagy családtagjaik miatt csatlakoztak. Többen attól tartanak, hogy a szövetségi intézmények leépítése hosszú távon aláássa az egészségügyi kutatásokat, az oktatást és a társadalmi ellátórendszereket.

A szövetségi hatóságok a Tesla elleni támadásokat belföldi terrorizmusnak minősítették. Az FBI külön egységet hozott létre a Tesla-ellenes erőszakos cselekmények felderítésére, mivel az elmúlt hónapokban kilenc államban történt gyújtogatás, lövöldözés és rongálás Tesla-járművek és töltőállomások ellen.

"Burn a Tesla, Save Democracy" reads banner outside Manhattan Tesla Showroom during 'Takedown Tesla' protest in NYC



Burn a Tesla, Save Democracy?



Like & Retweet if you agree; No... just don't buy a Tesla pic.twitter.com/db0SjM24NQ — Sumit (@SumitHansd) March 29, 2025

Az FBI figyelmeztette a nyilvánosságot, hogy legyenek éberek, és jelentsenek minden gyanús aktivitást Tesla-telephelyek környékén.

Musk azóta egy márciusi dolgozói fórumon reagált a Tesla-részvények zuhanására és a tüntetésekre: „Lesznek nehezebb pillanatok. Azt tanácsolom: tartsák meg a részvényeiket.”

A Tesla részvényei több mint 45%-ot estek december óta. Musk pénteken a Fox News-nak adott interjúban arról beszélt, hogy szerinte számára hátrány, hogy a kormányban van, nem előny. Mint elmondta, a vandalizmus árt a Tesla eladásainak. „Nem segíti az értékesítést, ha felgyújtják az üzleteinket.”