5000 méter mélyen épített adatkábelt az Atlanti-óceán fenekére a Facebook és a Microsoft

A Microsoft, a Facebook és a telekommunikációs infrastruktúrával foglalkozó Telxius hétfőn jelentette be, hogy kész vannak az Atlanti-óceán alatt épített legnagyobb kapacitású mélytengeri adatkábel megépítésével.

A kábelen összesen 160 terabitnyi adatot lehet továbbítani másodpercenként. A Verge szemléltetésként azt hozza példának, hogy ez olyan adatmennyiség, mintha 71 millió HD videót streamelnénk párhuzamosan. Ez a sebesség 16 milliószor gyorsabb, mint egy átlagos otthoni internetkapcsolat, és a kábel majd 2018 elején fog elkezdeni adatot továbbítani.

A 6400 kilométer hosszan húzódó Marea kábel ötezer méter mélyen fekszik, az amerikai Virginia Beachet köti össze a spanyol Bilbaóval. Az új adatkábel kifejezetten jól jön a Microsoftnak és a Facebooknak, mind a két vállalat óriási adatközpontokat működtet Virginiában.

A Microsoft igazgatója, Brad Smith úgy látja, hogy a mélytengeri kábelek iránt nagyon növekszik az igény, az Atlanti-óceán pedig egyre fontosabb területté válik. A kábel kiépítését két év alatt végezték el, ráadásul lehetőség van további bővítésére.

A nagy techcégek egyre inkább mozdulnak el afelé, hogy saját adatkábeleket fektessenek, és ne a telekommunikációs cégek infrastruktúráiba szálljanak be, tavaly a Google is két komolyabb mélytengeri kábelprojektbe fektetett be. (Verge)