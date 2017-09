A belga kormány tagjai jogi eszközökkel tiltanák le a sugardaddy-kereső randioldal hirdetéseit

Belga miniszterek jogi lépéseket indítanak, hogy megakadályozzák egy fiatal lányokat és gazdag férfiakat összekötő weboldal az ország egyetemeinek közelében hirdethessen.

A Richmeetbeautiful magát olyan randioldalnak írja le, ahol sugar daddyk találkozhatnak sugar babykkel, és a szolgáltatás plakátjai az utóbbi napokban bukkantak fel brüsszeli egyetemek környékén. A kampányszöveg úgy fogalmaz, hogy "Javíts az életminőségeden, legyen egy sugardaddyd."

A plakátok mögött egy norvég vállalat áll, amelyik már sikerrel vezette be ezt az "üzleti modellt" a skandináv országokban, és most a belga piacra hajtanak, 2018 végéig 300 ezer regisztrációt szeretnének.

A szolgáltatás megérkezését viszont nem fogadták örömmel a belga kormány tagjai, akik szerint az oldal prostitúcióra bátorítja a nőket és csak kihasználja a diáklányok bizonytalan anyagi helyzetét.

Isabelle Simonis nőügyi miniszter és Jean-Claude Marcourt oktatási miniszter be is jelentették, hogy eljárást kezdeményeznek a vállalat ellen, mivel szerintük az oldal bátorítja a prostitúciót. A céljuk az, hogy a vállalat ne hirdethessen közterületeken.



Simonis szerint amellett, hogy ez az oldal arra bátorítja a fiatal lányokat, hogy adják el a testüket, ráadásul erősíti a férfiak dominanciáját a férfi-női kapcsolatokban. A miniszter szerint itt az ideje, hogy ellentmondást nem tűrően lépjenek fel, egyrészt felvilágosítva az embereket, másrészt viszont minden létező jogi eszközzel élve.



A honlap ügyvezetője, Sigurd Vedal visszautasította, hogy bármi közük lenne a prostitúcióhoz, és arra utalt, hogy a pénz mindig is szerepet játszott a romantikus kapcsolatokban. Szerinte nem feladatuk, hogy felügyeljék, emberek hogyan szervezik meg a kapcsolataikat. Vedal azt is elmondta, hogy a honlapon semmiféle formális kerítést nem tűrnek el, de azt elismerte, hogy nem tudják kezelni, mi történik az offline világban, a honlapon túl.

Hasonló szolgáltatás Magyarországon is elindult nemrég, a Weiler Péter által életre hívott honlap mögött Hernádi Zsolt is felbukkant EU-s alapokat kezelő befektetőként, amit állítólag az EU-s ellenőrök nem is néztek nagy örömmel. Arról nem tudni, hogy a keresztény-konzervatív magyar kormány bármiféle aggályt megfogalmazott volna a projekttel kapcsolatban. (Guardian)