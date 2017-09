Kiszúrták a panziótulajdonos autójának kerekeit, akinél esetleg menekültek pihentek volna egy tolnai faluban

A menekülteknek segítő civil szervezet, a Migration Aid azt vette a fejébe, hogy a Magyarországon legálisan tartózkodó, oltalmazott státuszt megkapó menedékkérők közül pár családot elvisznek pihenni kicsit.

Ezt az ötletet eddig az összes felmerült település rosszul fogadta. Esztergályhorvátiban például azzal érveltek a helyiek, hogy tele a falu nyomorult szegény emberekkel, akik nem tudnak kifizetni semmit.

Azóta is Tolna megyében lévő Őcsény is felmerült helyszínként, hogy esetleg ott lehetne kivenni a panzióban pár szobát egy-két családnak. De a terv felháborodást váltott ki a helyiek körében, hétfőn falugyűlést is tartottak. Erről jelent meg beszámoló a Migration Aid oldalán.

A falunap egyetlen témája a menekültek érkezése volt, és a beszámoló szerint a panzió tulajdonosát többek között azzal fenyegették, hogy takarodjon onnan, vagy felgyújtják a házát.

A falu polgármestere, Fülöp János elmondta, hogy még soha nem voltak ennyien falunapon. Végig kérte a józan, higgadt beszédet a helyiektől, de a jelenlévők harmada erre semmiféle hajlandóságot nem mutatott. Voltak pedig, akik érthető és normális kérdésekkel érkeztek volna, de a bekiabálások miatt érdemi beszélgetésre nem volt lehetőség. Pedig a helyszínen a Migration Aid képviselője szívesen válaszolt volna a felmerült kérdésekre, de inkább csak olyan vélemények repkedtek, hogy a törökök is úgy foglalták el Budát, hogy szépen lassan beszivárogtak vagy hogy ott van szemben az iskolával a panzió, hogyan védik majd meg a lányaikat.

A polgármester végül azzal zárt, hogy a panzió legálisan működik, szabadon fogadhat vendégeket, de a helyiek polgári engedetlenséggel akár meg is akadályozhatják, hogy bárki bejusson oda. Csak a rendőri intézkedés miatt vigyenek magukkal személyit. Azóta a Migration Aid frissítette a posztot, mely szerint kedd reggelre a panzió tulajdonosának kocsiját megrongálták, kiszúrták a kerekeit.

A Migration Aid-et képviselő Siewert András a rendezvény végén nyilatkozott is egy helyi tévének:

“A jelenlegi közhangulatot ismerve nagyjából erre lehetett számítani. Amit sajnálok, hogy a helyiek az esélyt sem adják meg a menekülteknek. Nem mondják azt, hogy oké, jöjjön ide egy család megszállni pár napra és nézzük meg mi történik. Lesz-e egyáltalán bármiféle probléma. Legfeljebb ott áll majd egy rendőrautó a panzió előtt mindenki nyugalma, biztonságérzete érdekében. A félelmeket megértem, hiszen pont ez volt a célja az elmúlt két év kormánypropagandájának, hogy a magyarok féljenek.”