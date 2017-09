Sikerrel tesztelték a pilóta nélküli repülő taxit Dubaj légterében

Jól sikerült tesztrepülést hajtott végre hétfőn az apró légijármű, amivel Dubaj vezetése alapjaiban alakítaná át a város taxizási szokásait. A helikopteren nem utaztak még utasok, üresen tette meg a kísérleti távot.

A dubaji közlekedési hatóság egy sor szabályt előírt az üzemeltetőknek, van például beépített biztonsági ernyő, és kilenc, egymástól független akkumulátor is a gépben. A járművet a német Volocopter gyártja, és összesen 30 percet tud repülni 100 kilométer/órás sebességgel, azaz pont városi távok megtételére ideális.

A közlekedési hatóság tervei szerint a mini koptertaxi a város tömegközlekedési rendszerébe illeszkedik majd, az utazni vágyók egy applikáció segítségével rendelhetik majd meg a pilóta nélküli járművet.

Igaz, nem nagyon hamar, a hatóságok öt évnyi tesztelést terveznek, mielőtt teljesen bevezetnék a járművet a helyi légtérbe. Nem ez az egyetlen légitaxi, aminek bevezetésén gondolkodnak Dubajban, egy kínai modellt is tesztelnek, és korábban lehetett arról is hallani, hogy az Uber is tervez valamit a város egén. (PHYS)