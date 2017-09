Hurokcsapdával ejtett el szarvasokat az agancsukért

Egy elhullott gímszarvas tehenet talált Bakonyjákó külterületén a helyi körzeti megbízott és a Bakonyerdő Zrt. erdésze. Az állat egy fához erősített acélhuzal csapdában pusztult el.

A csapda kihelyezését egy 19 éves bakonyjákói férfi be is vallotta a kihallgatásán. Elmondta, hogy a csapdát, és több hasonló hurkot is ő helyezte ki azért, hogy agancsot szerezzen. Elismerte, hogy már korábban is helyezett ki hurokcsapdákat Bakonyjákó és Németbánya környékén. Az így megszerzett agancsokat az interneten értékesítette.

A férfi ellen orvvadászat megalapozott gyanúja miatt indult eljárás a Pápai Rendőrkapitányságon. (police.hu)