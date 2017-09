Még 50 ezer menekült befogadására buzdít az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság új menekültügyi javaslatokat terjesztett elő szerdán. Mindezt abból az alkalomból is tették, hogy lejárt a 2015-ös kvótadöntés végrehajtásának határideje. (Ez az, amiből a magyar kormány akkora balhét csinált, hogy népszavazást, nemzeti konzultációt szervezett ellene itthon, és beperelte az Európai Tanácsot Luxemburgban.)

Önkéntes kvótával még 50 ezret

A bizottság szerint új programot kellene indítani most, és 2019 októberéig további 50 ezer menekültet kellene szétosztani, lehetőleg ugyanazon kvótaképlet alapján, amit már 2015-ben is alkalmaztak. Most azonban önkéntes felajánlásokat várnak, vagyis a részvétel a mostani javaslat szerint nem lenne kötelező. Viszont pénz járna érte, összesen félmilliárd eurót osztana szét a bizottság a befogadó országok között két év alatt.

Ebben az esetben nem az EU-n belüli szétosztásról lenne szó, hanem az EU-n kívüli afrikai és közel-keleti országok menekültjeinek befogadásáról. A cél, hogy az EU legális bejutási lehetőséget mutasson fel, hogy elejét vegyék az életveszélyes, és az embercsempészeket gazdagító illegális bevándorlásnak. A menekültkérelmeket ebben az esetben az EU-s tagállamok még azelőtt elbírálhatnák, hogy a kérelmező belépne az EU területére.

Hasonló program (szintén önkéntes alapon) már futott 2015 nyara óta, ennek keretében 23 ezer embert fogadtak be az EU-s tagállamok két év alatt. (Magyarország kimaradt ebből a programból.)

A bizottság ezzel párhuzamosan javaslatokat tett arra is, hogyan lehetne felgyorsítani azok kitoloncolását az EU-ból, akik nem kapták meg a menekültstátust.

A bizottság javaslatai csak akkor lépnek érvénybe, ha azokat a tagállamok kormányai is támogatják.

A lejárt kvóta is működne még

A 2015-ös, kötelező kvóta alapján 29 ezer menekültet osztottak szét a tagállamok eddig. Ez nem egészen a harmada annak, amit az eredeti határozat előírt, ám a bizottság így is sikeresnek ítélte a programot.

Szerintük a menekültáradat azóta lényegesen enyhült, ezért nem is lett volna szükség az eredeti létszám feltöltésére.

Ugyanakkor azt várják, hogy még 37 ezret osszanak szét azok közül, akik keddig érkeztek Görögországba vagy Olaszországba, és érdemesek a menekültstátusra. A bizottság szerint a részvétel ebben azoknak a tagállamoknak is kötelező, amelyek eddig bojkottálták a rendszert, így Magyarországnak is. (Európai Bizottság)