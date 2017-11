Egy japán nő bevitte a 7 hónapos gyerekét az önkormányzati ülésre, az elnök kivezettette a teremből

Néhány héttel azután, hogy Ivanka Trump a nők helyzetének javítását sürgette egy japán konferencián, egy politikusnőt arra kényszerítettek, hogy elhagyja a termet, mert elfogadhatatlannak nevezték, hogy bevitte magával a 7 hónapos gyerekét.

Egy anyuka a kislányával Tokióban. Fotó: Natalija Szeliversztova / Szputnyik

Ogata Juka szerdán azért vitte be magával a fiát a kumamotói önkormányzati ülésre, hogy ezzel is rávilágítson, milyen nehéz helyzetben vannak a japán szülők – köztük is főleg a nők –, akik a kevés bölcsődei és óvodai férőhely miatt a karrierüket kockáztatják a gyerekvállalással.

Ogata röviddel az ülés kezdete előtt foglalta el a helyét, ekkor ment oda hozzá az elnök és a titkársági személyzet, kérdőre vonva a nőt. (Erről itt látható fénykép.) Az elnök Ogatát kivezettette a teremből az irodájába, majd a nő a gyereket egy barátjára bízva, kis késéssel egyedül tért vissza az ülésre.

Az elnök a többi politikustól elnézést kért a késésért, egyikük állítólag azt mondta, nem ő tartozik bocsánatkéréssel. Arra nincs szabály, hogy egy csecsemőt nem vihet be magával egy nő, de a politikusok ragaszkodtak ahhoz, hogy a gyerek egy „látogató”, így neki a látogatók között kellett volna helyet foglalnia.

Ogata azt mutatta be ezzel, hogy sok hasonló probléma merül fel a munkaerő-piacon, ahol egyre több nő jelenik meg, miközben harmadik éve nőtt a várólista az államilag támogatott bölcsődei és óvodai férőhelyekre. A friss adatok szerint a kormány terve, hogy 2020 áprilisára minden gyereknek jusson állami férőhely, igencsak kétségesnek tűnik. (Guardian)