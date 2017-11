Hamis tanúzással vádolnak két kórházi ápolót

Hamis tanúzással vádolt meg a Fővárosi Főügyészség két kórházi ápolót, akik hamis adatokkal adtak át a rendőrségnek egy, a kórházban elhunyt nő ápolási dokumentumait. Az ügyészség közleménye szerint 2015 februárjában egy 87 éves nő azért vesztette életét egy budapesti kórházban, mert kezelése alatt két orvos és egy ápoló is foglalkozási szabályt szegett.

A két orvos közül az egyik elsősorban adminisztrációs és tájékoztatási jellegű kötelezettségeinek nem tett eleget, az egyikük pedig elmulasztotta a sértett személyes vizsgálatát, amivel veszélyeztette az egészségét és testi épségét. Az ápoló pedig konzultáció nélkül adott gyógyszert a betegnek, valamint az orvos által rendelt gyógyszer adagját is megduplázta - ez vezetett a nő halálához.

A most megvádolt ápolók az ügy eltussolásában segédkeztek. Az áldozatot ápoló kórházi osztály egyik főnővére két ápolóval átíratta a betegkartont, eltüntetve belőle a gyógyszeres terápia nyomait. A kórház ezt az átírt, valótlan tartalmú iratot küldte meg a hatóságnak. Az ügyészség a főnővér és az egyik hamisító ápoló ellen emelt most vádat, a másik ápoló a két orvossal az alapügy vádlottja. (Via MTI)