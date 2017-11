Legmagasabb fokúra emelték a vulkánriadót Balin

Hétfő reggel a legmagasabb fokúra emelték a vulkánriadót az indonéz hatóságok Bali szigetén, az Agung-hegy körzetében. A múlt hét óta hamut lövellő vulkán a kutatók szerint a kitörés új szakaszába lépett, amikor már vörösen izzó magma is látható a magmakamrában.

"Tűzcsóvák láthatók éjjelente, ez pedig arra utal, hogy bármelyik pillanatban erős kitörés jöhet" - írta indonéz nyelvű Facebook-oldalán az indonéziai Nemzeti Válsághelyzet-kezelési Tanács, amikor helyi idő szerint hajnali hatkor elrendelte a legmagasabb fokú riasztást.

A BBC-nek nyilatkozó ausztrál geológus, MarK Tingay, az Adelaide-i Egyetem oktatója szerint tény, hogy a jelek szerint a vulkán a kitörés új szakaszába lépett, de ettől szerinte még "nagyon nehéz megjósolni", hogy hogyan alakulhat a helyzet. "Ezek a kitörések elég nagyok és kiterjedtek és hevesek is lehetnek, de ez idővel akár egész jelentéktelen kitörés is lehet" - mondta.

Az Agung körzetéből szeptemberben, amikor az első riasztások érkeztek a várható kitörésről, több mint 140 ezren menekültek el. Közülük 25 ezren még most is átmeneti szállásokon élnek, sokan viszont visszatértek a vulkán lejtőire, ahonnan most újra kitelepítik őket. A szeptember óta tartó vulkánpánik a becslések szerint már 110 millió dolláros veszteséget okozott a turizmusból élő szigeten.

A turisták javarészt biztonságban vannak, a legnépszerűbb üdülőhelyek bő hetven kilométerre vannak a vulkántól, miközben az evakuációs zóna a hegy tíz kilométeres körzete csupán. Ettől persze még a turistákat is érték nehézségek, például a bali reptér lezárása. A repteret a pillanatnyi tájékoztatás szerint kedden újranyithatják. (Via BBC)