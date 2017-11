Letartóztatták az óvodásokat szurkáló kínai óvónőt

Anya gyermekével az RYB bezárt pekingi óvodájánál. Ebben az óvodában szúrkálták és etették fehér pirulákkal a gyerekeket. Fotó: Stringer/Imaginechina

Megfeszített erőkkel próbálták elejét venni a kínai hatóságok a hétvégén a csütörtökön kirobbant botránynak. Csütörtökön derült ki, hogy Peking egyik magánóvodájában tűkkel szurkálták és gyanús tablettákkal etették a gyerekeket. Az óvodát a New York-i tőzsdére szeptemberben bevezetett RYB Education működtette. A cég részvényárfolyama a botrány kirobbanását követő napon már 38 százalékos mínuszban volt, vagyis addigra majdnem elbukta a bevezetése óta elért 44 százalékos árfolyamnövekedését.

A hatóságok a hétvégén őrizetbe vették a kelet-pekingi Red-Yellow-Blue Óvoda egyik 22 éves óvónőjét, akit csak keresztnevén, Liuként azonosítottak. A cég pedig közölte, hogy kirúgták az óvónőt, egyben sajnálkozásukat fejezték ki "törvénytelen cselekedetei" miatt.

Mivel mindez Kínában történt, a hatóságok a bűnösök felkutatása mellett legalább akkora, ha nem nagyobb figyelmet fordítottak a történtek eltusolására. A cenzorok szorgosan takarították el a sztoriról szóló posztokat az internetről, többeket pedig "rémhírterjesztés" gyanújával letartóztattak. Két gyanúsítottat, a szintén csak keresztnevükkel azonosított Csint és Dajt "nevelési büntetéssel" sújtottak azért, mert posztjaikban azt állították, hogy az RYB egyik vezetője egy magasrangú kommunista funkcionárius fia. (Via The Financial Times)