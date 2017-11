Mészáros Lőrinc médiavállalkozása, a Mediaworks nyert egy közbeszerzésen. A cégnek viszonylag könnyű dolga volt, mert más pályázó nem is indult, nem is indulhatott a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. közbeszerzésén, ahol a kiírás szerint legalább 180 ezres példányszám is feltétel volt.



A megbízás szerint a Mediaworks és a Pannon Lapok 14 alkalommal jelentetne meg irodalmi-kulturális mellékletet, összesen 41 millió forintért. Gratulálunk!