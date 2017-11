Ordítva anyázta neje, Hosszú Katinka nevelőedzőjét Shane Tusup

"Fuck you, Mr. Pass!"

Pass Ferenc úszóedző, Hosszú Katinka nevelőedzője szerint Shane Tusup ordibálta ezt középső ujját lengetve a hétvégi bajai úszóversenyen, ahol csapata, az Iron Aquatics versenyzője a verseny utolsó futamában lemaradt a startjelről, és csak 2-3 másodperccel a többiek után ugrott csak a medencébe.

Pass Ferenc nyilvános Facebook-üzenete szerint Tusup elég rosszul viselte a kudarcot, amiért a jelek szerint a versenyt szervező Passt hibáztatta. "A csapat világhírű vezetőedzője ezt követően kivetkőzve önmagából, minden erkölcsi gátat áthágva, ismételten tanúbizonyságot tett magas intelligenciájáról" - írta Pass a történtekről.

Pass amúgy saját bevallása szerint már legalább 15 éve szervez versenyeket. Ezek ugyan nem mindig voltak problémamentesek, voltak konfliktusai nézőkkel és edzőkkel is, de azokat eddig mindig "kulturáltan és normális emberi hangnemben kezelni tudtam a kollégáimmal karöltve". Most viszont elszakadt a cérna. "Az Iron csapta továbbra is szívesen látott vendég nálunk. A vezetőedzőjükre ez nem vonatkozik" - írta. (Via Index)