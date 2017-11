A britek mindent kifizetnek az EU-nak, csak haladjanak a lecsatlakozási tárgyalások

A Brexit-tárgyalások menetét ismerő diplomatákra hivatkozva a Financial Times arról ír, hogy Nagy-Britannia enged az Európai Unió követeléseinek, és kész kifizetni a pénzügyi követeléseit. A lap szerint ezzel pedig elhárulhat a legnagyobb akadály a megegyezés elől.

A brit becslések szerint ez az összeg akár 100 milliárd euró is lehet, ez az összeg akár még a felére is eshet. A megegyezést a brit kormány hivatalosa a jövő héten jelentheti be, de addig még meg kell állapodniuk az uniós polgárok jogairól és Észak-Írország kérdéséről is.