Óriási tehetségnek tartották a portugál Renato Sanchest, akire már 18 éves korában le is csapott a Bayern München, igaz, most már kölcsönben a Swansea-nél próbálja bizonyítani, hogy valóban 35 millió eurós játékos. Kevés sikerrel, a Chealsea ellen elképesztően pocsékul játszott már a 37. percig is, amikor sikerült ez a passz, a reklámtábla vörös foltjának. A menedzser, Paul Clement nem is akarta elhinni.

Sanches a második félidőben már nem futott ki a pályára. (nso)