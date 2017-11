Ideje belenyugodni, hogy Észak-Korea atomhatalommá vált

A november 29-én fellőtt Hvaszong-15-ös interkontinentális ballisztikus rakéta, amely a szakértők szerint már akár az Egyesült Államok keleti partvidékét is elérheti. Fotó: KCNA VIA KNS/AFP

Észak-Korea kedden egy új típusú, a jelek szerint az eddigieknél jóval nagyobb hatótávolságú rakétával végzett kísérletet. A rakéta ugyan a kilövés helyétől 950 kilométerre, még Japánon innen hullott a tengerbe, de röppályája csúcsán 4475 kilométer magasban is járt. Amiből arra következtettek a szakértők, hogy akár az Egyesült Államok keleti partvidékét, így akár a pénzügyi központ New Yorkot, vagy a politikai központot, Washingtont is elérheti. Ez a tény a New York Times külpolitikai elemzőrovata, az Interpreter szerint néhány alapigazság újragondolására kényszeríti az amerikai politikacsinálókat.

Az első és legfontosabb ezek közül annak belátása, hogy Észak-Korea visszafordíthatatlanul atomhatalommá vált. "Az észak-koreaiaknak kevés okuk van rá, hogy feladják fegyverprogramjukat, amely biztonsági garanciákat jelent az amúgy sokkal fejlettebb és erősebb ellenfeleikkel szemben. Nekünk meg nincsenek eszközeink, hogy rákényszerítsük őket erre" - írják. Ez persze csak részben igaz, mert Észak-Korea katonai megszállásával persze lehetséges volna megfosztani a rezsimet az atomfegyvereitől. Csakhogy az észak-koreaiak rakétái mobil platformról indíthatók, így még egy villámháborúban is volna esélyük kilőni egy-két rakétát valamelyik amerikai metropoliszra - köztük immár minden valószínűség szerint akár Washingtonra is.

A Hvaszong-15 a kilövés után. A felvételeket a kísérlet másnapján, november 30-án hozta nyilvánosságra az észak-koreai állami hírügynökség. Fotó: KCNA VIA KNS/AFP

A többi módszer, amivel ezidáig próbálkoztak, valóban reménytelennek látszik. Hozhatnak szankciókat, de ha valamit, az északi rezsim azt már bizonyította, hogy képes túlélni ezeket. A 90-es évek közepén a szankciók hatására egyszerre omlott össze az ország gazdasága és élelmiszerellátása. Az ezt követő éhínségben egyes becslések szerint akár a teljes népesség tizede is meghalhatott, de még ezt se követte összeomlás. Azóta pedig valamelyest javult is az északi mezőgazdaság színvonala, vagyis Kim Dzsongun hiheti azt, hogy most is túlélhetnék a szankciókat

Az elemzés szerint ideje leszámolni azzal a reménnyel is, hogy majd Kína megzabolázza egyre problémásabb szomszédját. Ez a megközelítés legalábbis eddig teljesen sikertelennek bizonyult, nem kis részben azért, mert Kínának valójában sokkal kisebb hatása van Észak-Koreára. Mert bár Kína valóban képes nyomást gyakorolni Kim Dzsongunra, de ez aligha ér fel azzal a fenyegetéssel, amit az Egyesült Államok jelent. A kínai-koreai viszony feszültségeit mi sem jelzi jobban, mint az, hogy az elmúlt időszakban Észak-Korea mintha direkt úgy időzítené a rakétakísérleteit, hogy azok a lehető legjobban megszégyenítsék Kínát is.