Bangkokban vesztek rajta az Utazó Seggek, a hatóságok nem díjazták, hogy meztelen fenékkel pózolnak egy buddhista szent hely előtt

A kaliforniai Joseph és Travis Dasilva arra építette fel Instagram-karrierjét, hogy ismert, turisták által kedvet helyszíneket látogattak meg, és ott olyan fénykép készült róluk, amin látszódott a fenekük. Az Utazó Seggek nevű projektjük azonban váratlanul zátonyra futott, amikor az egyéves házassági évfordulójukat ünneplő pár Bangkokba látogatott, és ott is készítettek egy fotót a sorozatba.

A kép a buddhisták szent helye, a Vat Arun, azaz a hajnal temploma előtt készült, és mint a hívők számára fontos helyek előtt általában, itt sem bölcs dolog meztelen fenékkel fotózkodni.

A fotó hamar felbukkant a helyi közösségi médiában is, rengetegen osztották meg felháborodva. Voltak, akik próbáltak ugyan azzal érvelni, hogy a két amerikai férfi nem akart sértő lenni, egyszerűen onnan, ahonnan jönnek, ilyenek a kulturális tradíciók, de a többség nem volt ennyire megértő: a hozzászólók szerint a két Dasilvát vagy ki kéne dobni az országból, vagy börtönbe kéne vetni.

A rendőrség is hasonló belátásra juthatott, és a bevándorlási hatóságok őrizetbe is vették a két férfit, amikor megjelentek a bangkoki reptéren. Eddigre már a két férfi törölte az oldalát Instagramról, és Joseph Dasilva Facebookon kvázi bocsánatot is kért, amikor arról írt, azért törölték a képeket, mert látták, ezeket nem fogadták jól a thai emberek.

Közszeméremsértés vádja miatt állhatnak majd bíróság elé, amiért 150 dolláros bírságra és az országból történő kitiltásra ítélhetik őket. Ugyanakkor egy rendőrparancsnok azt mondta a sajtónak, hogy arra kérték az ügyészséget, pornográfia vádjával lépjenek fel a két férfi ellen, ami jóval súlyosabb bűncselekmény és akár öt év börtön is járhat érte. (Washington Post)