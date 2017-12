Felesége megerőszakolásával és lánya megölésével fenyegették meg magyar szurkolók a WTCC-be visszatérő francia versenyzőt

A WTCC katari szezonzárója közeleg, és pár magyar szurkoló miatt tört ki kisebb botrány. A futamra visszahívott francia Yvan Muller azt nyilatkozta ugyanis a pénteki időmérő előtt, hogy kedd óta több halálos fenyegetést is kapott az utóbbi napokban magyar szurkolóktól, akik Michelisz Norbert világbajnoki címéért drukkolnak.

Kedden dőlt el ugyanis, hogy ő is indulni fog a Volvo színeiben, és a magyar versenyző rajongói ezután betalálták. Mint az Index írja, nem először: tavaly, amikor Mueller hibája vagy szándékos lépése után Tiago Monterio lett harmadik Michelisz helyett a világbajnoki pontversenyben, már számos támadó üzenetet kapott.

Yvan Muller Fotó: CLEMENT MARIN/DPPI

A most agresszívan fellépő szurkolók attól tarthatnak, hogy a négyszeres világbajnok visszatérve ismét bekavarhat Michelisznek, és ezen múlhat a vb-címért is küzdő magyar versenyző sorsa.

„Amióta kijött a keddi sajtóközleményünk, én vagyok a Michelisz-szurkolók céltáblája. Ezt még el is tudnám viselni, hiszen tudjuk, hogy a rajongók néha hajlamosak elragadtatni magukat, de amikor személyeskedő üzenetekbe fajul a dolog, és olyanokat írnak, hogy kinyírunk, megerőszakoljuk a feleséged és megöljük a lányodat, az már minden határon túl van”

– nyilatkozta a francia versenyző, aki elmondta azt is, szerinte ez nem egy normális dolog. Muller beszélt arról is, hogy amikor őt szidják, azt még fel tudja dolgozni valahogy, de amikor családját is belekeverik, azzal már nem tud mit kezdeni.

„Ez csak egy sport, egy játék, ha úgy vesszük. Remélem, Norbi apaként megérti ezt, és próbál valamit tenni az ügyben" – zárta Muller.

Michelisz az utolsó futam előtt 6,5 ponttal van lemaradva a volvós Thed Björk mögött. (Index, P1Race)