Még a pótjáratról is lefelejtett utasokat a román TAROM légitársaság

Random Tarom gép a Roissy-Charles-de-Gaulle reptéren Fotó: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

120 román állampolgár rekedt Amszterdamban szombat este, miután egy bukaresti járat meghibásodás miatt nem tudott felszállni a Schiphol reptérről. Előfordul az ilyesmi, de a TAROM légitársaságnál most elég feszült a hangulat, miután több utast sikerült lefelejteni a másnap reggeli pótjáratról is. Az Agerpress hírügynökség értesülései szerint a légitársaság amszterdami képviseletének vezetőjét leváltják az eset miatt. A pótjárat 12 órával később hagyta el Schipholt, de az utasokat nem tájékoztatták egységesen arról, hogy mi lesz a sorsuk, így volt aki elhagyta a repteret. A hírügynökség el tudott jutni pórul járt utasokhoz is, akik egy amszterdami szállodában töltötték az éjszakát, és kapcsolatban voltak a társaság munkatársaival is, de rossz időpontról tájékoztatták őket, így a pótjáratról is lecsúsztak. A TAROM új igazgatója kikérte az utasok listáját, és személyesen tervez bocsánatot kérni a kétszer Amszterdamban felejtette utasokról. Nincs hír arról, hogy harmadjára sikerült-e őket hazautaztatni. (foter.ro)