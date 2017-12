A Facebook üzenetküldő alkalmazást indít kisgyerekeknek

A Facebook hétfőn bejelentette, hogy indít egy kifejezetten 13 éven aluli gyerekeknek szánt Messenger-alkalmazást - írja a Reuters. A Facebook szolgáltatásait alapvetően csak 13 éven felüliek használhatják, a cég azonban most be akar törni a fiatalabb felhasználók piacára is.



A cég kutatásai szerint a fiatal gyerekek már rendszeres kütyü-felhasználók, de az alapvetően felnőttek számára kifejlesztett akalmazások miatt a szülők sokat aggódnak azért, hogy esetleg idegenekkel kezdenek el kommunikálni. Ennek ellenére a cég szerint a szülők szeretnék megengedni a gyerekeiknek a közösségi média használatát, feltéve, ha tudják kontrollálni, mit csinálnak ott.

Az új Messenger szülői regisztrációt igényel, és a szülőknek kell jóváhagyniuk azt is, hogy a gyerekek kivel léphetnek kapcsolatba, kivel videócsetelhetnek, vagy kinek küldhetnek fényképeket. Sőt, a másik gyerek szülőjének is jóvá kell hagynia a kérelmeket.

Reklámok nincsenek az alkalmazásban, és vásárolni sem lehet rajta.

Az alkalmazás egyelőre csak az Egyesült Államokban elérhető, és csak iOS-felhasználók számára. A cég szerint 1200 szülővel és egy sor szakértővel konzultáltak a fejlesztése során. (Reuters, Axios)