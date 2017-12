Az amerikai legfelsőbb bíróság rábólintott Trump beutazási tilalmára

Az amerikai legfelsőbb bíróság döntést hozott Donad Trump beutazási tilalmának ügyében, és életbe lépette a tilalmat hat, többségében muszlimok lakta országgal szemben. A kilencből hét bíró támogatta, hogy függesszék fel azokat a határozatokat, amelyeket még az alacsonyabb rendű amerikai bíróságok hoztak a beutazási tilalmak ellen (ettől függetlenül a jogi eljárások folytatódhatnak tovább).

A tilalom így jelenleg Csádra, Iránra, Líbiára, Szomáliára, Szíriára és Jemenre vonatkozik. Ezen kívül az elnök korábban korlátozta a beutazást az Észak-Koreából érkezők és egyes venezuelai kormánytisztviselők számára is.

Donald Trump januárban tiltotta meg hét muszlim-többségű ország polgárai számára, hogy belépjenek az Egyesült Államokba, és kijelentette azt is, hogy az ország nem fogad be menekülteket. Ezt az intézkedését akkor széleskörű tiltakozás követte, a rendeletét pedig bíróságon is megtámadták.

Ezután márciusban finomízott a tilalmon, a kettős állampolgároknak és a zöldkártya-tulajdonosoknak például engedélyezte a beutazást. A legfelsőbb bíróság aztán júniusban részben engedélyezte a tilalom hatályba lépését, de kikötötte, hogy azoknak az embereknek, akiknek bizonyos rokoni kapcsolata van amerikaiakkal, garantálni kell a beutazását. Minderről bővebben itt olvashat. (BBC)