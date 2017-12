Kiszorították Orbán Viktor legfontosabb német szövetségesét

Hosszú hatalmi harc zárulhat le, miután a Bajor Keresztényszociális Unióban (CSU) bejelentették, hogy a dél-németországi tartomány miniszterelnöki székében Markus Söder pénzügyminiszter kerül Horst Seehofer helyére.



Seehofer és Söder gyakorlatilag hónapok óta háborúztak egymással, és a CSU belső küzdelmei az egész német politikára rossz hatással voltak. A CSU és országos testvérpártja, az Angela Merkel áltak vezetett CDU többek közt ezért is volt képtelen kormányt alakítani a szeptemberi német választás után.

Merkel eredetilag a CDU-CSU mellé a liberális FDP-t és a baloldali Zöldeket vette volna be a kormánykoalícióba, ám a pártok közötti tárgyalások néhány hete összeomlottak. A kancellár azóta, hogy elkerülje az új választások kiírását, korábbi koalíciós partnerével, a szociáldemokrata SDP-vel igyekszik megállapodni, de a balközép párt még nem állt kötélnek.

A választáson történelmi mélypontra lecsúszó CSU mindenesetre hétfőn úgy döntött, hogy Söder vegye át Seehofer helyét valamikor 2018 első negyedévében. A váltásnak komoly hatása lehet Magyarországra is, mivel eddig a bajor kormánypárt számított Orbán Viktor nyugaton egyre jobban elszigetelődő kormánya legfontosabb szövetségének. Horst Seehofer még akkor is következetesen kiállt a magyar miniszterelnök mellett, különösen a menekültügyekkel kapcsolatban, amikor a német kormány felől egyértelmű kritikák érkeztek. Egyelőre kérdéses, hogy Markus Söder is ezt a vonalat viszi-e tovább, vagy Orbánék elveszítik legfontosabb német támaszukat. (Financial Times)