Meccs közben kezdtek hányni a krikettjátékosok a szennyezett levegőtől Delhiben

Fotó: Altaf Qadri/AP

Többször is félbe kellett szakítani az India-Sri Lanka krikettmeccset Delhiben vasárnap, mert a levegő olyan szennyezett volt, hogy a vendégcsapat játékosai többször is elhányták magukat.

Ez volt az első eset, hogy válogatott meccset félbe kellett szakítani emiatt. A szennyezettség szinte tizenötszöröse volt az Egészségügyi Világszervezet határértékének.

A játékosok maszkkal takarták el az arcukat, de ez sem segített.

Fotó: Altaf Qadri/AP

A nézők közül viszont sokan kifütyülték a Sri Lanka-i játékosokat, és az indiai krikettszövetség elnöke is értetlenkedett.

Ha húszezer nézőnek és az indiai játékosoknak nem volt ezzel problémája, akkor Sri Lanka miért csinált ebből ekkora ügyet? - mondta CK Khanna. Ayaz Memon krikettszakíró viszont azt mondta, a jelenet egyértelmű üzenet Delhi szennyezettségéről.

A városban iskolákat zártak be és egészségügyi vészhelyzetet is hirdettek novemberben, amikor a szennyezettség már negyvenszerese is volt a WHO-határértéknek. Ez olyan, mintha valaki elszívna egy nap ötven cigarettát. (Guardian)