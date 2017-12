Megrekedtek a Brexit-tárgyalások

Hétfőn találkozott egymással Theresa May brit kormányfő és Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság vezetője, hogy a brit kilépésről tárgyaljanak. A várakozások szerint a két vezetőnek meg kellett volna egyeznie egy sor kérdésről, hogy arra később az EU-tagországai is rábólinthassanak, és végre előremozdulhassanak a Brexitről szóló tárgyalások, és rátérhessenek olyan témákra is, mint hogy milyen kereskedelmi kapcsolatok legyenek az unió és az Egyesült Királyság között a jövőben.



Ez azonban nem történt meg, a Politico szerint beleragadtak az északír határvonallal és az állampolgári jogokkal kapcsolatos vitába. Később a sajtótájékoztatójukon próbálták pozitív színben feltüntetni a találkozót, és azt mondták, a héten megpróbálnak egyezségre jutni. Juncker ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy May kemény tárgyaló, "nem könnyű eset" és minden energiájával védi a brit álláspontot, csak úgy mint ő az unióét.

A Brexit-tárgyalásoknak jelenlegi fázisának lezárására nincs kifejezett határidő előírva, a csúszás azonban nagyon rosszul jönne a briteknek, ahol az üzleti szektor egyes szereplői a kilépés körül kialakult bizonytalanság miatt már így is azon gondolkodnak, hogy elhagyják a szigetországot. (Politico)