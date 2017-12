Zajcsökkentő programot indít a berlini önkormányzat a szórakozóhelyek környékén. A Tagesspiegel számolt be a tervről, amivel a sűrűn lakott részeken működő szórakozóhelyekből kiszűrődő zajokat is csökkenténk, de jutna pénz a környéken lévő lakóházak ablakainak jobb szigetelésére is.

Számos klub van sűrűn lakott helyeken, mint a YAAM, a KulturBrauerei vagy a Jonny Knüppel, folyamatos konfliktust okozva. 2011 és 2015 között 170 klubot zártak be Berlinben. Most más megoldást keresnek.